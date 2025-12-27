الكمثرى فاكهة حلوة منعشة، تحتوي على عناصر غذائية مفيدة تعمل على تعزيز الصحة العامة بطرق متعددة.

إليك أبرز فوائدها الصحية التي تستحق أن تكون في نظامك الغذائي، وفق "Healthline".

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

الكمثرى مصدرًا ممتازًا للألياف الغذائية القابلة وغير القابلة للذوبان، والتي تُسهم في تحسين حركة الأمعاء وتنعيم البراز، مما يساعد على الوقاية من الإمساك وتعزيز صحة القولون.

دعم صحة القلب

الكمثرى غنية بالبوتاسيوم والألياف ومضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين، وهذه المركبات تساعد في خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ويحافظ على صحة الأوعية الدموية.

مساعدة في التحكم بمستوى السكر في الدم

تساعد الألياف الموجودة في الكمثرى على إبطاء امتصاص السكر من الأمعاء، مما يدعم تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم ويقلل من ارتفاعه المفاجئ بعد الوجبات.

تقليل الالتهابات وزيادة مضادات الأكسدة

تحتوي الكمثرى على مركبات نباتية مثل الفلافونويدات والفيتامين C التي تعمل كمضادات للأكسدة، وتساعد في تقليل الالتهابات في الجسم.

هذه الخصائص تسهم في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة وتحسين الصحة العامة.