تُعد سرطانات العمود الفقري والبنكرياس والطحال من أخطر أنواع السرطانات نظرًا لصعوبة اكتشافها في مراحلها الأولى، حيث تتشابه أعراضها مع أمراض أخرى بسيطة، ما يؤدي غالبًا إلى تأخر التشخيص وبدء العلاج في وقت متأخر.

هناك بعض العلامات التحذيرية المبكرة التي قد تشير إلى وجود ورم في تلك المناطق الحساسة من الجسم، مؤكدين أن الاكتشاف المبكر يزيد فرص الشفاء بنسبة كبيرة، وفقًا لـ healthline.

علامات قد تدل على سرطان العمود الفقري

- آلام مزمنة في الظهر لا تتحسن بالراحة أو المسكنات.

- ضعف أو تنميل في الساقين أو الذراعين.

- صعوبة في الحركة أو فقدان التوازن.

- فقدان غير مبرر للوزن أو الشهية.

ويؤكد الأطباء أن الألم الناتج عن ورم العمود الفقري يختلف عن ألم العضلات أو الإجهاد، إذ يزداد أثناء الليل أو عند الاستلقاء.

أعراض تكشف سرطان البنكرياس

- ألم مستمر في الجزء العلوي من البطن يمتد إلى الظهر.

- اصفرار الجلد والعينين (اليرقان).

- فقدان الوزن السريع دون سبب واضح.

- تغيّر لون البول إلى الداكن والبراز إلى الفاتح.

- الشعور الدائم بالغثيان أو ضعف الشهية.

ويُعد البنكرياس من أكثر الأعضاء صعوبة في اكتشاف السرطان به، لأن الأعراض لا تظهر إلا في مراحل متقدمة.

مؤشرات تدل على سرطان الطحال

تضخّم الطحال مما يسبب ألمًا في الجانب الأيسر من البطن.

الشعور بالشبع بعد تناول كمية صغيرة من الطعام.

تعب عام وضعف المناعة وكثرة العدوى.

فقر دم أو كدمات تظهر بسهولة على الجلد.

نصائح طبية مهمة

ضرورة إجراء فحوصات دورية خاصة للأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي مع السرطان أو يعانون من أمراض مزمنة، مثل التهابات الكبد أو داء السكري أو أمراض الدم.