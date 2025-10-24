4 طرق لتخفيف ألم ارتجاع المريء وجدار المعدة.. لا تتجاهله

يُعد ارتجاع المريء من أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعًا، إذ يسبب إحساسًا مزعجًا بالحرقان في الصدر والمعدة نتيجة عودة أحماض المعدة إلى المريء، وقد يتطور الأمر في بعض الحالات ليؤدي إلى التهاب جدار المعدة والمريء إذا لم يُعالج بالشكل الصحيح.

ويحذر الأطباء من تجاهل الأعراض المستمرة مثل الحموضة، وصعوبة البلع، وآلام الصدر، لأنها قد تكون إشارة إلى تآكل في بطانة المريء أو بداية قرحة في المعدة، وزفقًا لما ورد في صحيفة،medicalxpress.

إليك 4 طرق ينصح بها الأطباء لتخفيف ألم ارتجاع المريء:

- تعديل نمط الغذاء اليومي

- تجنّب الأطعمة الدهنية والمقلية والحارة.

- الابتعاد عن المشروبات الغازية والكافيين والشيكولاتة.

- تناول وجبات صغيرة ومتعددة بدلًا من وجبة كبيرة.

- الامتناع عن الأكل قبل النوم بـ 3 ساعات على الأقل.

- رفع الرأس أثناء النوم

وضع وسادة إضافية أو رفع السرير من جهة الرأس يساعد على منع رجوع الحمض من المعدة إلى المريء أثناء النوم، مما يقلل الشعور بالحرقان الليلي.

تخفيف التوتر والضغط النفسي

الإجهاد يزيد إفراز أحماض المعدة، لذا يُنصح بممارسة تمارين الاسترخاء مثل التنفس العميق أو اليوغا، فهي تقلل من حدة الأعراض.

الحفاظ على وزن صحي

زيادة الوزن تضغط على المعدة وترفع احتمالية ارتجاع الحمض، لذلك فإن فقدان الوزن الزائد يُعد من أكثر الطرق فعالية في السيطرة على الحالة.

نصائح طبية مهمة

إذا استمر الألم أو ظهرت أعراض مثل قيء دموي، أو صعوبة في البلع، أو ألم حاد في الصدر، يجب مراجعة الطبيب فورًا، لأن هذه العلامات قد تشير إلى تلف في جدار المعدة.