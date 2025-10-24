7 علامات تكشف الفشل الكلوي المفاجئ.. لا تتجاهلها

يحذر الأطباء من أن الفشل الكلوي المفاجئ قد يحدث دون أعراض واضحة في بدايته، ما يجعل اكتشافه المبكر أمرًا بالغ الأهمية لتجنب مضاعفاته الخطيرة.

ويحدث هذا النوع من الفشل عندما تفقد الكلى قدرتها على تنقية الدم والتخلص من السموم والسوائل الزائدة بشكل مفاجئ، مما يؤدي إلى اضطراب حاد في وظائف الجسم.

وفيما يلي أبرز 7 علامات قد تنذر بالفشل الكلوي المفاجئ، وفقًا لما ورد عبر صحيفةmedicalxpress.

،

- انخفاض كمية البول أو انقطاعه تمامًا

من العلامات الأولى للفشل الكلوي المفاجئ، حيث تبدأ الكلى بفقدان قدرتها على إنتاج البول بشكل طبيعي.

- تورم الساقين أو الكاحلين أو الوجه

نتيجة احتباس السوائل والأملاح في الجسم بسبب ضعف وظائف الكلى في التخلص منها.

- إرهاق شديد وضعف عام

يشعر المريض بتعب دائم نتيجة تراكم السموم في الدم وعدم توازن الأملاح والمعادن.

- غثيان أو قيء مستمر

يحدث بسبب زيادة نسبة اليوريا والفضلات في الدم، ما يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي وفقدان الشهية.

- ضيق في التنفس

قد ينتج عن تراكم السوائل في الرئتين، وهي من العلامات الخطيرة التي تستدعي تدخلاً طبياً فورياً.

- ألم في الصدر أو ضغط في منطقة القلب

تراكم السوائل حول القلب يمكن أن يسبب ألمًا أو شعورًا بالثقل في منطقة الصدر.

- تشوش في الذهن أو صعوبة في التركيز

ارتفاع السموم في الدم قد يؤثر على الدماغ والجهاز العصبي، مما يؤدي إلى دوخة أو ارتباك ذهني.

نصائح طبية مهمة

إذا ظهرت أي من هذه الأعراض فجأة أو تكررت خلال فترة قصيرة، ينصح الخبراء بالتوجه فورًا إلى الطوارئ أو طبيب الكلى، لأن التدخل المبكر قد ينقذ حياة المريض ويمنع تدهور الحالة.