تشنجات العضلات.. إليك الأسباب وطرق العلاج

تشنجات العضلات انقباضات لا إرادية ومفاجئة تصيب أجزاء مختلفة من الجسم، وتسبب ألما حادا يستمر لعدة ثوان، وبينما تبدو في الغالب غير خطيرة، فإن تكرارها أو شدتها يشير إلى مشكلة صحية تستدعي الانتباه، وفقا لموقع "health".

أكثر المناطق عرضة للتشنجات:

تحدث التشنجات في الذراعين، اليدين، البطن، القدمين، والفخذين، إلا أن عضلات أسفل الساق والجزء الخلفي من الفخذ الأكثر تضررا، خاصة خلال النوم أو بعد مجهود بدني مكثف.

أسباب تشنجات العضلات:

يرجع تشنج العضلات إلى مجموعة من العوامل أبرزها:

الجفاف.

التمدد الخاطئ أو الحركة المفاجئة.

نقص المعادن مثل الكالسيوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم، والصوديوم.

الإجهاد العضلي أثناء التمارين أو الأنشطة البدنية.

كما تظهر التشنجات نتيجة حالات صحية مثل:

قصور الغدة الدرقية.

الحمل.

إدمان الكحول.

الفشل الكلوي.

الضغط على الأعصاب الشوكية.

ضعف الدورة الدموية.

طرق العلاج:

الكمادات الساخنة أو الباردة.

تمارين التمدد.

رفع القدمين لتخفيف الضغط.

نصائح وقائية:

لخفض احتمالية الإصابة بتشنجات عضلية، ينصح الأطباء بـ:

تجنب ممارسة الرياضة بعد الأكل مباشرة.

تقليل الكافيين.

شرب كميات كافية من الماء.

تناول أطعمة غنية بالبوتاسيوم مثل الموز والبرتقال.

استشارة الطبيب بشأن مكملات الفيتامينات عند الحاجة.

