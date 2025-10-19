أكثر من مجرد نكهة.. 6 توابل تعزز صحتك بشكل طبيعي

تعتبر البهارات عنصرا أساسيا لا يقل أهمية عن الطعام نفسه، فهي تضفي عليه رائحة مميزة وطعما شهيا لا يقاوم.

وتصنع البهارات من مختلف أجزاء النباتات مثل البذور، الثمار، والأوراق، وهي غنية بالعناصر الغذائية التي تعزز صحة الإنسان بطرق متعددة.

ووفقا لـ Healthline، إليك أبرز أنواع البهارات وفوائدها الصحية:

الكاكاو

يحتوي الكاكاو على مضادات أكسدة قوية تعزز صحة القلب، حيث يساعد في تنظيم ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل مضادا فعالا للالتهابات في المعدة، كما يقلل من الشعور بالغثيان، مما يجعله مفيدا للجهاز الهضمي.

الفلفل الحار

يعرف الفلفل الحار بقدرته على تنشيط عملية الأيض، مما يساهم في زيادة حرق الدهون، خصوصا في المناطق التي تعاني من ضعف العضلات.

القرفة

تتميز القرفة بانخفاض سعراتها الحرارية وكونها من التوابل الخالية من السكر، ما يجعلها خيارا صحيا لإضافة نكهة مميزة دون زيادة في السعرات.

الكمون

تناول ملعقة صغيرة من الكمون يوميا يعزز من حرق الدهون المتراكمة بالجسم، بالإضافة إلى فوائده الهضمية.

الحبهان

يساعد الحبهان في تهدئة المعدة ومكافحة الالتهابات، كما يمد الجسم ببعض المعادن المهمة مثل الزنك.