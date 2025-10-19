في هذه الحالة التهابات المسالك البولية علامة على سرطان الكلى

في هذه الحالة التهابات المسالك البولية علامة على س

الإصابة بالتهابات المسالك البولية المتكررة قد تشير إلى أكثر من مجرد عدوى بسيطة، فقد تكون علامة تحذير مبكرة لسرطان الكلى.

وغالبا ما يطلق على سرطان الكلى اسم "المرض الصامت"، حيث يمكن أن يتطور دون أعراض ملحوظة، مما يجعل الكشف المبكر أمرا بالغ الأهمية.

وفي حين أن معظم التهابات المسالك البولية غير ضارة، إلا أن الالتهابات المتكررة يمكن أن تخفي أحيانا مشكلات خطيرة في الكلى أو تشير إلى تشوهات.

وتشمل العلامات التحذيرية الرئيسية وجود دم في البول وألم مستمر في الجانب أو الظهر والتعب وفقدان الوزن غير المبرر أو الحمى، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

سرطان الكلى والتهابات المسالك البولية: علامات تحذيرية خفية لا يجب تجاهلها

على عكس أنواع السرطان الأخرى التي يسهل اكتشافها من خلال الفحص الروتيني، غالبا ما يتطور سرطان الكلى دون أعراض واضحة.

وقد لا تشير التهابات المسالك البولية المتكررة إلى مشكلات مستمرة في المثانة فحسب، بل قد تشكل أيضا علامة تحذير مبكرة لسرطان الكلى، وخاصة سرطان الخلايا الكلوية.

وقد وجدت دراسة مهمة نشرت في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ من التهابات المسالك البولية التي شخصت من قبل الأطباء لديهم خطر أعلى بكثير للإصابة بسرطان الخلايا الكلوية.

علامات التحذير المبكرة:

دم في البول

غالبا ما يكون وجود دم في البول، المعروف طبيا باسم "البيلة الدموية"، العلامة التحذيرية الأبرز لسرطان الكلى.

وقد يظهر بأشكال مختلفة، بما في ذلك لون البول الأحمر الداكن أو البني، أو البول المائل للوردي أو حتى قطرات دم صغيرة تلاحظ على ورق التواليت.

التهابات المسالك البولية المتكررة

هي عدوى تصيب أي جزء من الجهاز البولي، قد تكون مؤشرا خفيا على مشكلات في الكلى.

وتسمى هذه الالتهابات، حسب موقعها، بأسماء محددة: التهاب المثانة، والتهاب الحويضة والكلية، والتهاب الإحليل.

وتشمل أعراض التهاب المسالك البولية الشائعة الشعور بحرقة عند التبول، ورغبة متكررة في التبول رغم قلة التبول وبول داكن أو كريه الرائحة.

والتهابات المسالك البولية المتكررة، حتى لو بدت غير ضارة، قد تخفي حالات كامنة أكثر خطورة، بما في ذلك سرطان الكلى.

أعراض سرطان الكلى الشائعة التي يجب الانتباه إليها

دم في البول

ألم مستمر في الجانب أو الظهر أو تحت الأضلاع

الشعور بالتعب

فقدان الوزن السريع وغير المبرر

كتل أو تورم في البطن

آلام مستمرة بين الضلوع والخصر

فقدان الشهية

ارتفاع درجة الحرارة أو الحمى

التعرق المفرط

عوامل خطر الإصابة بسرطان الكلى

التدخين

السمنة وارتفاع ضغط الدم

مرض الكلى المزمن

التاريخ العائلي لسرطان الكلى

متى يجب استشارة الطبيب؟

يجب عند ملاحظة أي دم في البول أو الشعور بألم مستمر أو تورم أو التهابات بولية متكررة، فمن الضروري استشارة الطبيب.