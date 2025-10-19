نوع أعشاب مضاد للبكتيريا ويحارب العدوى.. تناوله

الزعتر من الأعشاب الغنية بفيتامين سي وهـ وأ ، مما يسهم في الحفاظ على صحة العين.

يسهم شاي الزعتر في علاج الانتفاخ والغازات وارتخاء عضلات الجهاز الهضمي، وأيضا تحتوي مركباته الكيميائية على خصائص محفزة للعصارات

الهضمية، مما يعزز عملية هضم الطعام ويزيد من كفاءتها، بحسب صحيفة "إندبندنت".

كما تحتوي عشبة الأوريجانو الأساسية في الزعتر على مجموعة متنوعة من المركبات المضادة للأكسدة.

وقد استخدم في الطب التقليدي لعلاج مجموعة من الأمراض.

ويحتوي الأوريجانو على حمض الفوليك، وهو فيتامين ب، المهم لنمو الخلايا، وهو أيضاً مصدر ممتاز لفيتامين ك الضروري للحفاظ على صحة الدم والعظام.

كما يحتوي الزعتر على مضادات للأكسدة، أهمها الفلافونيدات، المضادة للالتهابات، والتي تساعد في تقليل الإصابة بالسرطان، ويوفر مركب الثيمول، الموجود في الزعتر، خصائص إضافية مضادة للبكتيريا.

