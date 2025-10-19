إعلان

نوع أعشاب مضاد للبكتيريا ويحارب العدوى.. تناوله

كتبت- شيماء مرسي

09:00 ص 19/10/2025

صورة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الزعتر من الأعشاب الغنية بفيتامين سي وهـ وأ ، مما يسهم في الحفاظ على صحة العين.

يسهم شاي الزعتر في علاج الانتفاخ والغازات وارتخاء عضلات الجهاز الهضمي، وأيضا تحتوي مركباته الكيميائية على خصائص محفزة للعصارات

الهضمية، مما يعزز عملية هضم الطعام ويزيد من كفاءتها، بحسب صحيفة "إندبندنت".

كما تحتوي عشبة الأوريجانو الأساسية في الزعتر على مجموعة متنوعة من المركبات المضادة للأكسدة.

وقد استخدم في الطب التقليدي لعلاج مجموعة من الأمراض.

ويحتوي الأوريجانو على حمض الفوليك، وهو فيتامين ب، المهم لنمو الخلايا، وهو أيضاً مصدر ممتاز لفيتامين ك الضروري للحفاظ على صحة الدم والعظام.

كما يحتوي الزعتر على مضادات للأكسدة، أهمها الفلافونيدات، المضادة للالتهابات، والتي تساعد في تقليل الإصابة بالسرطان، ويوفر مركب الثيمول، الموجود في الزعتر، خصائص إضافية مضادة للبكتيريا.

اقرأ أيضا:

وصفة طبيعية.. حسام موافي يكشف سر علاج الإمساك المزمن

احذر.. مشروبات شهيرة قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الفم

إشارات خفية في جسمك قد تنذر بفشل كلوي.. لا تتجاهلها

فئات ممنوعة من تناول القهوة.. هل أنت من بينهم؟

أعراض تدل على إصابتك بسرطان المعدة.. انتبه قبل فوات الأوان

فوائد الزعتر الزعتر والعدوى الزعتر والبكتيريا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سعر رغيف الخبز.. بيان مهم من التموين بعد تحريك أسعار السولار
الجونة السينمائي.. نجوم وحكايات اليوم الثالث من المهرجان (تغطية خاصة)