كيف يؤثر تناول التفاح يوميا على مستويات الكوليسترول؟

كتبت- شيماء مرسي

تناول تفاحة يوميا يوفر أكبر دعم لصحة القلب والأوعية الدموية، وذلك لقدرتها على خفض مستويات الكوليسترول الكلي.

ويحتوي التفاح على الألياف القابلة للذوبان خاصة البكتين والبوليفينول التي تقل امتصاص الكوليسترول وتدعم عملية أيض الدهون.

وبفضل التركيز العالي للألياف والبوليفينول، يؤثر تناول التفاح يوميا بشكل ملحوظ على مستويات الكوليسترول.

كما تدعم هذه المكونات استقلاب الدهون وسكر الدم وتسهم في مكافحة الالتهابات والإجهاد التأكسدي.

ويحتوي التفاح على مزيج من الألياف بنسبة تقريبية تبلغ 70% غير قابلة للذوبان و 30% قابلة للذوبان. الجدير بالذكر أن هذه الألياف القابلة للذوبان، مثل البكتين والصمغ والهيميسليلوز، تتركز بشكل كبير في القشرة، وفقا لـ "فري ويل هيلث".

وتُشكل هذه الألياف القابلة للذوبان مادة لزجة تشبه الهلام في الأمعاء ترتبط بالكوليسترول، ما يساعد على إزالته من الجسم وخفض مستويات الكوليسترول الكلي والضار.

كم عدد التفاحات لخفض الكوليسترول؟

إن تناول تفاحة أو تفاحتين كاملتين يومياً، بالقشرة، قد يساعد على خفض الكوليسترول. وتشير دراسات إلى أن تناول تفاحة أو تفاحتين متوسطتي الحجم 100-300 جرام يومياً يخفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار، وقد ربطت هذه الأبحاث أيضاً هذه الكمية بارتفاع الكوليسترول الجيد في الدم.

