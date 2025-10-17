يصيب 65% من المرضى عند الاستيقاظ.. عرض شائع يكشف الإصابة بالسرطان

كتبت- أسماء مرسي:

حذرت جمعية أبحاث السرطان في المملكة المتحدة من عرض شائع بين المرضى، يتمثل في التعب المزمن والمستمر، الذي يظهر فور الاستيقاظ ويستمر طوال اليوم، مشيرة إلى أنه يصيب نحو 65% من المصابين بالمرض، ومع ذلك يُغفل في كثير من الأحيان، أو يُعتقد خطأ أنه ناتج عن مجرّد إرهاق عادي.

ورغم أن الشعور بالتعب الصباحي أمر معتاد، خاصة في أشهر الشتاء، حيث يقل الضوء الطبيعي ويزداد الشعور بالخمول، إلا أن الجمعية حذرت من التعب الذي لا يزول حتى بعد الراحة أو النوم الكافي، مؤكدة أنه قد يكون علامة مبكرة على الإصابة بالسرطان.

وبحسب الجمعية، فإن هذا النوع من التعب لا يرتبط فقط بالإجهاد البدني، بل يكون ناتجا عن المرض نفسه أو العلاج، ما يؤدي إلى شعور عام بـ"الإرهاق الشديد وفقدان الطاقة"، يؤثر سلبا على الحالة الجسدية والنفسية والعقلية للمريض، وفقا لصحيفة "dailyrecord".

وأوضحت الجمعية أن أعراض التعب المرتبط بالسرطان تشمل:

انخفاض واضح في الطاقة والرغبة في النوم طوال اليوم.

الشعور بالإرهاق دون بذل أي مجهود.

اضطرابات النوم كالأرق أو النوم المتقطع.

صعوبة النهوض من الفراش صباحا.

الشعور بالحزن، القلق أو الاكتئاب.

آلام عضلية تُصعّب المهام البسيطة كصعود السلالم أو المشي.

ضيق تنفس بعد مجهود بسيط كالاستحمام أو ترتيب السرير.

ضعف في التركيز وتشتت ذهني.

صعوبة في اتخاذ القرارات.

فقدان الاهتمام بالأنشطة المعتادة.

مشاعر سلبية تجاه الذات والآخرين.

أشارت الجمعية إلى أن هذا النوع من التعب يكون مرهقا نفسيا وجسديا، ليس فقط للمريض، بل أيضا لعائلته والمقربين منه، نظرا لتأثيره المباشر على تفاصيل الحياة اليومية.

وشددت على ضرورة عدم تجاهل هذه الحالة، وضرورة استشارة الطبيب في حال استمراره لفترة دون تحسن.

وحذرت الجمعية من أن هذا التعب محبطا للغاية، ليس فقط للمريض، بل أيضًا لعائلته والمحيطين به، نظرًا لتأثيره الكبير على جودة الحياة اليومية، داعية إلى عدم تجاهله وطلب الاستشارة الطبية عند استمراره لفترة طويلة.

