عطل مفاجئ بمنصة "كيريو" يربك امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي

اشتكى عدد من أولياء الأمور وطلاب الصف الأول الثانوي من تعطل منصة كيريو اليابانية الخاصة بامتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، وذلك في عدد من المحافظات، خلال أداء الامتحان اليوم، ما تسبب في حالة من الارتباك والقلق داخل اللجان.

وتداول أولياء الأمور شكاوى متعددة عبر جروب "حوار مجتمعي في التعليم" مؤكدين أن المنصة لم تعمل بشكل طبيعي لدى عدد كبير من الطلاب، ما أدى إلى تعذر فتح الامتحان أو توقفه أثناء الحل حتى انتهاء الوقت.

وقالت تقوى حسن، إحدى أولياء الأمور: "ابني بيقولي إن في اتنين من صحابه فتحوا الامتحان وبدؤوا الحل، لكن البرنامج علّق فجأة، والوقت خلص عليهم، وفي الآخر اعتبروهم ساقطين".

وأشار أحمد عبد المنعم إلى أن الامتحان لم يفتح من الأساس داخل لجنة ابنته، قائلاً: "امتحان التكنولوجيا ما فتحش على التابلت في لجنة بنتي، وقالولهم يا إما كله ينجح يا إما كله يسقط".

كما أكد محمد وليد أن المشكلة كانت عامة في بعض اللجان، موضحًا: "المنصة ما فتحتش مع لجنة ابني خالص".

وطالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بسرعة التدخل للتحقيق في الواقعة، ومراعاة مصلحة الطلاب المتضررين من الأعطال التقنية الخارجة عن إرادتهم، مع اتخاذ قرار عادل يضمن عدم ضياع مجهودهم، سواء بإعادة الامتحان أو احتساب درجات مناسبة.

