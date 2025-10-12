بدون أدوية.. خدعة بسيطة تساعدك على النوم أسرع بـ10 دقائق

وسط الكم الهائل من الضغوط التي يتعرض لها الشخص طوال اليوم سواء في العمل أو الحياة الأسرية، يبحث الملايين من الناس عن وصفة سحرية للنوم.

وكشفت طبيبة من جامعة هارفارد عن خدعة طبيعية وبسيطة يمكن أن تختصر وقتك في السرير وتُساعدك على النوم بشكل أسرع، كل ما تحتاجه هو تدفئة قدميك.

وقالت الدكتورة تريشا باسريشا، أستاذة الطب الباطني بجامعة هارفارد، إن تدفئة القدمين قبل النوم تساهم في تحفيز النعاس بنفس فعالية بعض أدوية النوم التي تُباع من دون وصفة طبية، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

وأوضحت أن السبب علمي بحت، إذ تؤدي حرارة القدمين إلى توسيع الأوعية الدموية مما يسمح للجسم بتبريد مركزه الداخلي، وهو ما يُرسل إشارة إلى الدماغ بأن "وقت النوم قد حان".

وأوصت الطبيبة بعدة طرق لتجربة هذه الخدعة البسيطة التي تتكون من ارتداء جوارب قطنية دافئة أثناء النوم، ونقع القدمين في ماء دافئ لمدة 10 دقائق قبل الذهاب إلى السرير، أو حتى الاستحمام بماء دافئ قبل النوم بساعة أو ساعتين.

وتشير دراسات علمية- منها بحث نُشر في مجلة Nature- إلى أن تدفئة الأطراف تساعد على تسريع الدخول في النوم بمعدل 7 إلى 10 دقائق، كما تعزز جودة النوم خلال الليل.

ورغم بساطة الطريقة، إلا أن نتائجها لاقت رواجًا بين من جرّبوها، حيث يقول أحدهم: "أرتدي الجوارب قبل النوم وأخلعها بعد دقائق من الاسترخاء.. النتيجة مذهلة".

ويؤكد خبراء النوم أن الحلول الطبيعية البسيطة مثل هذه يمكن أن تكون بديلا آمنا وفعالا عن الحبوب المنومة، خاصة لمن يعانون من اضطرابات النوم الخفيفة.

