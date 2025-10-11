مسنة تبتلع 8 ضفادع حية بحثا عن الشفاء.. والنهاية صادمة

في واقعة غريبة، أقدمت سيدة صينية مسنة تبلغ من العمر 82 عاما على ابتلاع ثماني ضفادع صغيرة وهي حية، بعد أن سمعت أن هذا العلاج الشعبي يساعد في تخفيف آلام أسفل الظهر.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، فإن السيدة وتدعى "تشانج" كانت تعاني من انزلاق غضروفي مزمن، وقررت تجربة وصفة شعبية متداولة في قريتها تدّعي أن "ابتلاع الضفادع الحية يعيد التوازن للجسم ويخفف الألم".

وطلبت تشانج من ابنها أن يحضر لها بعض الضفادع الصغيرة دون أن تُخبره بسبب الطلب، وما إن عاد بها حتى تناولت ثلاثة على الفور، ثم أكملت الباقي في اليوم التالي.

لكن التجربة انتهت على نحو مأساوي، إذ بدأت تشعر بعد ساعات بآلام حادة في البطن، نُقلت على إثرها إلى المستشفى، حيث كشف الأطباء عن إصابتها بطفيليات خطيرة نتيجة ابتلاع الضفادع الحية.

وقال الطبيب المشرف على حالتها إن هذه ليست الحالة الأولى التي يشاهدها، مضيفا: "كثير من ضحايا الطب الشعبي يأتون إلينا بعواقب وخيمة بعد استخدام وصفات غريبة، مثل أكل مرارة الثعابين أو الأسماك النيئة، أو حتى وضع الضفادع على الجسم".

وأوضح أن معظم هؤلاء من كبار السن الذين يلجؤون إلى هذه الطرق عندما تتدهور حالتهم الصحية، في غياب الوعي بخطورتها الطبية.

