أبكت الملايين.. لبنانية تمشي لأول مرة بعد 10 سنوات من الشلل (فيديو)

كتب- أحمد الضبع:

في مشهد مؤثر أبكى الملايين حول العالم، استعادت الشابة اللبنانية جيسكا طويل قدرتها على المشي بعد 10 سنوات من الشلل، إثر حادث مروع غير مجرى حياتها بالكامل.

وانتشر مقطع فيديو لجيسكا، التي تقيم في الولايات المتحدة وتحمل الجنسية الأمريكية، وهي تخطو خطواتها الأولى بمساعدة أجهزة روبوتية داعمة للحركة داخل مركز للعلاج الطبيعي، غير قادرة على كبح دموعها وسط تصفيق الحاضرين وفرحتهم العارمة.

وظهرت جيسكا في الفيديو تصرخ من الفرح قائلة: "مرت 10 سنوات منذ أن وقفت على قدمي"، في لحظة مؤثرة حصدت ملايين المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط موجة من التعاطف والإعجاب بإرادتها القوية، بحسب موقع tribuneindia.

وتعود قصة جيسكا إلى سن الـ16، حين تعرضت لاختطاف مروّع على يد فتاة أمريكية كانت تعتبرها صديقة، إذ استدرجتها برفقة شابين يتعاطيان المخدرات. وبعد أن رفضت جيسكا الانصياع لرغباتهم، اقتادوها بالقوة في سيارة إلى غابة بولاية نيوجيرسي، لكن الحادث انقلب مأساة حين اصطدمت السيارة بشجرة بقوة، ما أدى إلى إصابتها بشلل كامل في ساقيها.

ورغم سنوات المعاناة، لم تفقد جيسكا الأمل، وواصلت رحلة العلاج والتأهيل، لتعود اليوم وتقف على قدميها من جديد في مشهد جسد معنى التحدي والتمسك بالحياة.

