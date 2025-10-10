أكبر نجفة في العالم.. 50 طنًا من الفخامة تتلألأ في قلب القاهرة

في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يلتقي الإبداع المعماري بالفخامة الروحية، يسطع مشهد استثنائي داخل مسجد مصر الكبير، فهناك تتدلى أكبر وأثقل نجفة في العالم، لتتحول إلى أيقونة معمارية جديدة تضع مصر على خريطة الأرقام القياسية العالمية، وتعيد للأذهان تاريخًا طويلًا من ارتباط المصريين بـ«النجف» كرمز للرفعة والجمال.

دخلت النجفة الرئيسية في مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، بعد حصولها على شهادتين عالميتين كأثقل نجفة في العالم بوزن 50 طنًا، وأكبرها قطرًا بـ22 مترًا وعلى 4 مستويات متدرجة.

وتتدلى النجفة العملاقة داخل صحن مسجد الفتاح العليم، الذي يتسع لنحو 107 آلاف مصلٍّ، ضمن مركز مصر الثقافي الإسلامي الذي يعد من أبرز الصروح الدينية والمعمارية الحديثة.

ويضم المركز أيضًا دارًا للقرآن الكريم بمساحة 6800 متر مربع، موزعة على 30 رواقًا بعدد أجزاء القرآن، إلى جانب مكتبة ضخمة وقاعات مناسبات فاخرة.

وقالت الإذاعية راندا الهادي خلال برنامجها «سمبوكسات» على إذاعة راديو مصر إن «النجفة» ارتبطت دائمًا بالبيت المصري كرمز للفخامة والذوق الرفيع، موضحة أن الاسم يعود إلى معنى «الرفعة والسمو» في اللغة العربية، كما أن مدينة النجف العراقية حملت نفس الاسم لوقوعها على مرتفعات، وتضم مرقد الإمام علي بن أبي طالب وتُعد من أهم المدن الدينية في العالم الإسلامي.

وأشارت «الهادي» إلى أن صناعة النجف في مصر شهدت تراجعًا في السنوات الأخيرة، بسبب غزو المنتجات الصينية للأسواق بأسعار أقل وإن كانت بجودة أدنى، ما دفع كثيرًا من صناع النجف المحليين إلى التحول لبيع الأنتيكات ومنتجات الإضاءة المستوردة.

جدير بالذكر أن مركز مصر الثقافي الإسلامي أُقيم على مساحة 15 ألف متر مربع في العاصمة الإدارية، ويضم خدمات متكاملة ومجموعة من الجراجات متعددة الأدوار تتسع لحوالي 4 آلاف سيارة.

