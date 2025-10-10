في مواجهة غلاء المهور.. ما قصة الفضة المطلية بالذهب؟

لم تعد المجوهرات الذهبية خيارا متاحا لجميع العائلات الجزائرية فمع الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب، وجد كثيرون أنفسهم مضطرين إلى البحث عن بدائل تواكب التقاليد دون أن ترهق الجيوب، فكانت الفضة المطلية بالذهب هي "المنقذ الصامت" الذي بدأ ينتشر في البيوت الجزائرية، حتى صار بديلا مقبولا في حفلات الخطوبة والعرس.

في تقليد يعد من ركائز الزواج في الجزائر، لطالما كان الذهب هو "مؤشر القيمة" ومقياس احترام العروس، لكنه اليوم يتحول تدريجيا إلى ترف لا يقدر عليه كثيرون، وفقا لـ independentarabia.

وبدلا من التخلي التام عن هذا المظهر الرمزي، لجأت العائلات إلى اقتناء مجوهرات فضية مطلية بطبقة رقيقة من الذهب، تحتفظ بشكلها البراق، وتخفض الكلفة إلى الحد الأدنى.

يقول أستاذ علم الاجتماع أحمد ضياف في تصريح صحفي، إن هذا التوجه يعكس تغيرا في الثقافة الاجتماعية تجاه الزواج، ويضيف:"ارتفاع أسعار الذهب أجبر المجتمع على التكيف، والفضة المطلية لم تكن يوما حلا مقبولا، لكنها اليوم تمثل مخرجا محترما من أزمة خانقة".

وأكد ضياف أن "جمود سوق الذهب فتح الباب أمام انتشار هذه الظاهرة"، لافتا إلى أن الفكرة ليست جديدة بالكامل، لكنها لم تكن تحظى باهتمام في وقت كانت فيه أسعار الذهب مقبولة، أما اليوم فقد أصبحت هذه المجوهرات بديلا واقعيا يتيح الحفاظ على رمزية الذهب بتكلفة أقل بكثير.

تجارة تتوسع وطلب يتصاعد

وبحسب بعض صاغة المجوهرات، فإن الإقبال على الفضة المطلية تضاعف خلال العامين الأخيرين، وهو ما دفع عددا من الورش إلى التخصص في هذا النوع من الحلي، خاصة في المدن التي تشتد فيها الأزمة الاقتصادية.

أسعار لا تحتمل

مع وصول سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 17,800 دينار جزائري "قرابة 137 دولارا"، بات اقتناء طقم ذهب متكامل رفاهية لا تستطيعها سوى الفئات الميسورة.

في المقابل، لا يتعدى سعر جرام الفضة 265 دينارا "نحو دولارين"، ما يجعل الفارق شاسعا ويدفع كثيرين لاختيار البديل المطلي، خاصة في المناطق الداخلية التي تعاني من ضعف اقتصادي حاد.

