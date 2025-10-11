من الطفولة إلى الأنوثة.. هكذا أصبحت أجمل فتاة في العالم بعمر الـ24

كتب- أحمد الضبع:

بعد مرور ما يقرب من عقدين على حصولها على لقب "أجمل فتاة في العالم"، عادت العارضة الفرنسية تيلان بلوندو لتخطف الأنظار من جديد بإطلالة أنيقة في أسبوع الموضة بباريس، أثارت إعجاب الحضور وعدسات المصورين.

وشوهدت بلوندو، البالغة من العمر 24 عاما، خلال حضورها عرض أزياء Miu Miu، إذ اختارت بدلة بنية أنيقة نسّقتها مع سترة كريمية مفتوحة الرقبة ونظارات عصرية، في إطلالة عكست نضجها وأناقتها الهادئة، بحسب صحيفة "ميرور".

بدأت تيلان مسيرتها في عالم الأزياء وهي في الرابعة من عمرها فقط، حين شاركت في عرض للمصمم العالمي جان بول غوتييه، ثم تصدرت غلاف مجلة فوغ باريس في سن العاشرة، لتصبح لاحقًا من أبرز الوجوه في عالم الموضة العالمي.

ورغم شهرتها الواسعة، واجهت بلوندو شائعات حول خضوعها لعمليات تجميل، لكنها نفت ذلك تمامًا عبر حسابها على "إنستجرام"، مؤكدة أن ملامحها طبيعية، وأن الفارق في الصور يعود إلى الإضاءة والمكياج.

وفي السنوات الأخيرة، وسّعت بلوندو نشاطها المهني بإطلاق علامتها الخاصة للعناية بالجمال والشعر ENALYHT، كما تعاونت مع أشهر دور الأزياء العالمية، منها شانيل وفيرساتشي ولوريال باريس ودولتشي آند غابانا ورالف لورين وهوغو بوس، لتصبح من أكثر الشخصيات تأثيرًا في الموضة بملايين المتابعين على مواقع التواصل.

وتأتي تيلان من عائلة معروفة، فوالدها لاعب كرة القدم السابق باتريك بلوندو، ووالدتها الإعلامية فيرونيكا لوبري.

وعلى الرغم من كل هذا النجاح، تؤكد بلوندو أنها لا تزال تعتبر نفسها "إنسانة عادية"، وتحرص على استخدام شهرتها لدعم التوعية الصحية بعد تجربتها الشخصية مع تكيسات المبيض وخضوعها لعملية جراحية ناجحة.

