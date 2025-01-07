4 نصائح ذهبية للحفاظ على صحة الكبد

- د ب أ

الكبد من الأعضاء المهمة التي تؤدي دورا حيويا في الحفاظ على صحة العديد من وظائف الجسم، لذا فإن الحفاظ على صحته أمر ضروري.

وفقًا لمؤسسة الكبد الألمانية، يمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع بعض النصائح البسيطة:

- الحد من الأطعمة الضارة: ينصح بتقليل استهلاك الأطعمة الغنية بالسكر والأحماض الدهنية المشبعة والمنتجات المصنعة، حيث تزيد هذه الأطعمة من العبء على الكبد.

- الإكثار من تناول الفواكه كاملة بدلا من عصيرها، حيث تحتوي العصائر على كميات عالية من الفركتوز.

- يجب شرب كميات كافية من الماء والشاي غير المحلى، حيث يساعد ذلك الكبد على أداء وظائفه بطريقة أفضل وطرد السموم من الجسم.

ينصح بتجنب المشروبات الغازية التي تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز.

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