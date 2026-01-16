"تصغره ب 14 عاما".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة ساديو ماني

القاهرة - مصراوي

نشرت صابرين زوجة عصام الحضري، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها رفقة زوجها.

زوجة عصام الحضري تحتفل بعيد ميلاده

وشاركت صابرين متابعيها عبر حسابها صور برفقة زوجها عصام الحضري محتفلا بعيد ميلاده.

وعلقت على الصور: "حبيبي ودنيتي وحب عمري، كل سنة وأنت طيب وبخير وفي أحسن حال وصحة، ربنا يبارك لي فيك ويحفظك ويبارك في عمرك ويجبر خاطرك يارب، ويخليك ليا وللأولاد، بحبك يا حضري".

ويذكر أن عصام الحضري لديه خمسة أبناء من زوجته صابرين، وهم: شاهندة، شذى، شهد، ياسين، وشايان.

ولد عصام الحضري عام 15 يناير 1973 ويبلغ من العمر حاليا 53 سنة.