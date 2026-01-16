إعلان

الاثنين المقبل.. تفاصيل المؤتمر الدولي الـ36 لـ"الأعلى للشؤون الإسلامية"

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

07:00 ص 16/01/2026

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

أنهت وزارة الأوقاف الاستعداد للمؤتمر الـ36 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية "المهن في الإسلام ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي"، الذي يُعقد يومي 19 و20 من يناير الجاري بأحد فنادق القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن المؤتمر هذا العام معنيٌّ بتعظيم قيمة العمران بوصفها فريضة إسلامية؛ كي نقدم كلمة جامعة، يلتف حولها العلماء والباحثون والمفكرون من مختلف دول العالم، انطلاقًا من قيم الإيمان والعمران والإحسان.

ولفت إلى أن موضوع المؤتمر ينبع من رؤية وزارة الأوقاف لاحتياجات الوطن، والأمة العربية والإسلامية، بل الإنسانية جمعاء، في مرحلة دقيقة وحساسة من تاريخ العالم، تتسارع فيها الأحداث، وتشتد فيها الأزمات؛ فالعالم أحوج ما يكون إلى خطاب منير، قائم على العلم والبناء والعمران، جامع للناس على القيم العليا، وحافظ للأوطان.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد نبوي، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن بحوث المؤتمر وجلساته تدور حول خمسة محاور رئيسة، تمثل الإطار العلمي والفكري لهذا المؤتمر؛ أولها: المهن في الزمان النبوي الشريف، من حيث إحصاؤها، وآدابها، وأخلاقها، وفقهها، وثانيها: المهن في تاريخ المسلمين، من الإبداع إلى بناء الحضارة، وثالثها: المهن في حضارات وشعوب العالم، واستلهام التجارب الإنسانية لبناء المستقبل، ورابعها: المهن في مصر بين التاريخ والواقع وآفاق المستقبل، أما المحور الخامس فمعنيٌّ بمستقبل المهن في عصر الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن هذه المحاور تنطلق من رؤية علمية وحضارية نسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة المهن في الإسلام بوصفها قيمة حضارية وأخلاقية أصيلة، مع استشراف مستقبلها في ظل التحولات المتسارعة لعصر الذكاء الاصطناعي، بما يحفظ الهوية والقيم، ويعزز الريادة الوطنية للدولة المصرية في توجيه هذه التقنيات الحديثة نحو خدمة المجتمع والإنسانية.

وأوضح الأمين العام أن نسخة المؤتمر هذا العام تشهد حضور أكثر من مائة وثمانين شخصية علمية وفكرية من أكثر من خمسين دولة، والمشاركة بأكثر من مائة بحث علمي، وهو عدد يفوق ضعفي ما قُدِّم في مؤتمر العام الماضي.

وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

