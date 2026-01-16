مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
21:45

أتالانتا

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

ليون

الدوري الألماني

فيردر بريمن

- -
21:30

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

إعلان

"تصغره ب 14 عاما".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة ساديو ماني

كتب - يوسف محمد:

02:36 ص 16/01/2026 تعديل في 02:36 ص
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    حفل زفاف ماني (6)
  • عرض 15 صورة
    حفل زفاف ماني (1)
  • عرض 15 صورة
    حفل زفاف ماني (7)
  • عرض 15 صورة
    حفل زفاف ماني (3)
  • عرض 15 صورة
    حفل زفاف ماني (2)
  • عرض 15 صورة
    حفل زفاف ماني (5)
  • عرض 15 صورة
    ساديو ماني وزوجته
  • عرض 15 صورة
    ساديو ماني وزوجته
  • عرض 15 صورة
    ساديو ماني لاعب السنغال (2)
  • عرض 15 صورة
    ساديو ماني
  • عرض 15 صورة
    ساديو ماني لاعب السنغال (1)
  • عرض 15 صورة
    ساديو ماني لاعب السنغال (3)
  • عرض 15 صورة
    ساديو ماني
  • عرض 15 صورة
    ساديو ماني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ضمن منتخب السنغال التأهل إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بعد الفوز على مصر أمس، بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الأربعاء الماضي، في نصف نهائي الكان.

وساهم النجم السنغالي ساديو ماني، في صعود منتخب بلاده للمباراة النهائية، بعدما نجح في تسجيل هدف أسود التيرانجا الوحيد في اللقاء.

وعلى الرغم من الشهرة الكبيرة، التي يتمتع بها نجم الوسط السنغالي، إلا أنه لا يتوفر الكثير من المعلومات عن عائلته، بشكل خاص عن زوجته، نظرا لعدم ظهورها معه باستمرار.

أبرز المعلومات عن زوجة ساديو ماني

وزوجة ساديو ماني، تدعى عائشة تامبا، وتبلغ من العمر 19 عاما فقط، أي أصغر من نجم وسط النصر والمنتخب السنغالي ب14 عاما.

وتزوج الثنائي في يناير من عام 2024، وأشارت صحيفة "ميرور"، أن ماني تعرف على زوجته قبل عامين من إعلان الزواج بشكل رسمي.

وأقيم حفل زفاف ماني، في يناير 2024، بمنزل زوجته بمدينة داكار السنغالية على الطريقة الإسلامية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وذكر والد عائشة في تصريحات نقلتها، صحيفة "ليفربول إيكو"، أن ماني كان تعرف على ابنته حينما كانت تبلغ من العمر 16 عاما فقط، أي قبل زواجهما بعامين.

واحتفل ماني في العام الماضي، بعد أشهر من حفل زفافه بتخرج عائشة من المدرسة وحصولها على البكالوريا، ما يعادل شهادة الثانوية العامة في مصر.

وفي مارس من العام الماضي 2025، رزق النجم السنغالي بمولودته الأولى من زوجته عائشة واسماها "آمنة".

وقال ماني في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو": "إذا كان الأمر في يدي أرغب في أن يكون لدي 3 أو 4 أبناء، لكن كل شيء بيد الله".

أقرأ أيضًا:

"بشري سارة".. قناة مجانية تعلن نقل مباراة مصر ونيجيريا بأمم أفريقيا

لعنة صاحب الأرض.. ماذا ينتظر السنغال أمام المغرب في نهائي أمم أفريقيا؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ساديو ماني عائلة ساديو ماني زوجة ساديو ماني مصر والسنغال كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أمن القاهرة يكشف كواليس مشاجرة بالسلاح في التجمع
حوادث وقضايا

أمن القاهرة يكشف كواليس مشاجرة بالسلاح في التجمع
زوجة عصام الحضري تحتفل بعيد ميلاده
مصراوي ستوري

زوجة عصام الحضري تحتفل بعيد ميلاده

أول تعليق من زوجة محمد حمدي بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي
رياضة محلية

أول تعليق من زوجة محمد حمدي بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي
استقالة حكومة اليمن وتكليف شائع الزنداني بتشكيل حكومة جديدة
شئون عربية و دولية

استقالة حكومة اليمن وتكليف شائع الزنداني بتشكيل حكومة جديدة
زوجة عصام الحضري تحتفل بعيد ميلاده
مصراوي ستوري

زوجة عصام الحضري تحتفل بعيد ميلاده

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات