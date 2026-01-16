ضمن منتخب السنغال التأهل إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بعد الفوز على مصر أمس، بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الأربعاء الماضي، في نصف نهائي الكان.

وساهم النجم السنغالي ساديو ماني، في صعود منتخب بلاده للمباراة النهائية، بعدما نجح في تسجيل هدف أسود التيرانجا الوحيد في اللقاء.

وعلى الرغم من الشهرة الكبيرة، التي يتمتع بها نجم الوسط السنغالي، إلا أنه لا يتوفر الكثير من المعلومات عن عائلته، بشكل خاص عن زوجته، نظرا لعدم ظهورها معه باستمرار.

أبرز المعلومات عن زوجة ساديو ماني

وزوجة ساديو ماني، تدعى عائشة تامبا، وتبلغ من العمر 19 عاما فقط، أي أصغر من نجم وسط النصر والمنتخب السنغالي ب14 عاما.

وتزوج الثنائي في يناير من عام 2024، وأشارت صحيفة "ميرور"، أن ماني تعرف على زوجته قبل عامين من إعلان الزواج بشكل رسمي.

وأقيم حفل زفاف ماني، في يناير 2024، بمنزل زوجته بمدينة داكار السنغالية على الطريقة الإسلامية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وذكر والد عائشة في تصريحات نقلتها، صحيفة "ليفربول إيكو"، أن ماني كان تعرف على ابنته حينما كانت تبلغ من العمر 16 عاما فقط، أي قبل زواجهما بعامين.

واحتفل ماني في العام الماضي، بعد أشهر من حفل زفافه بتخرج عائشة من المدرسة وحصولها على البكالوريا، ما يعادل شهادة الثانوية العامة في مصر.

وفي مارس من العام الماضي 2025، رزق النجم السنغالي بمولودته الأولى من زوجته عائشة واسماها "آمنة".

وقال ماني في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو": "إذا كان الأمر في يدي أرغب في أن يكون لدي 3 أو 4 أبناء، لكن كل شيء بيد الله".

