ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، اليوم على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد العزيز الحكيم بالمقطم بمحافظة القاهرة.

يحضر صلاة الجمعة، اليوم، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة الدكتور سيد عبدالباري، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان "جبر الخواطر"، الهدف: التوعية بالدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج ومنها جبر الخواطر وأثره على النفس.

فما كانت رحلة الإسراءِ والمعراج حدثًا عابرًا في حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي نفحةُ عنايةٍ إلهية، ورسالةُ مواساةٍ ربانية، تجلَّى فيها جبرُ الخواطر في أسمى صوره وأكمل معانيه، فقد جاء هذا التكريم العظيم بعد عناءٍ طويل، وألمٍ ثقيل، ليُعلِم القلوبَ أنَّ مع العسر جبرًا، ومع الانكسار رفعًا، ومع الصبر عطاءً لا ينقطع.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

