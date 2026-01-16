رد فعل غريب من محمد صلاح بعد الهزيمة أمام السنغال

ماذا قال ساديو ماني عن محمد صلاح بعد مباراة مصر والسنغال؟

خلقت هزيمة منتخب مصر أمام نظيره منتخب السنغال يوم الأربعاء الماضي 14 يناير الجاري، حالة من الصدمة الكبيرة لكل لاعبي المنتخب الوطني، وبشكل خاص قائد الفراعنة محمد صلاح.

وظهر التأثر الشديد على نجم منتخب مصر بعد الهزيمة من السنغال، ضياع حلم التتويج بأمم أفريقيا 2025، حيث وقف صلاح في منتصف الملعب وهو يبتسم عقب نهاية المباراة، في مشهد يبرز الصدمة التي تلقاها قائد الفراعنة عقب الهزيمة.

وتلقى منتخب مصر الهزيمة أمام السنغال، يوم الأربعاء الماضي الموافق 14 يناير الجاري، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وكان قائد منتخب مصر يطمح في تحقيق الفوز على السنغال للصعود إلى نهائي البطولة، في محاولة لحصد لقبه الأول مع الفراعنة، إلا أن هذا الحلم تبخر في نصف النهائي على يد أسود التيرانجا.

ويلاقي منتخب مصر غدا السبت 17 يناير الجاري، منتخب نيجيريا، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة تحديد المركز الثالث.

