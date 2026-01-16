مباريات الأمس
رغم خسارة اللقب.. فرصتان ذهبيتان أمام صلاح في أمم أفريقيا

كتب : هند عواد

08:00 ص 16/01/2026
    محمد صلاح لاعب منتخب مصر
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    محمد صلاح ومانى قبل مباراة مصر والسنغال
    محمد صلاح لاعب منتخب مصر (2)
    محمد صلاح (1)
    محمد صلاح (3)
    محمد صلاح (2)
    محمد صلاح (1) (1)
    محمد صلاح (2) (1)
    محمد صلاح

يمتلك محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، فرصتين ذهبيتين في كأس الأمم الأفريقية 2025، رغم خسارة اللقب.

وخسر منتخب مصر لقب كأس الأمم الأفريقية، بالهزيمة من السنغال بهدف نظيف، في نصف النهائي، إلا أنه ما زال أمامه مباراة ضد منتخب نيجيريا، لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وسجل محمد صلاح، 4 أهداف في البطولة حتى الآن، ويمكن أن يحقق رقمين قياسيين خلال مباراة نيجيريا، المقرر لها مساء غدا السبت.

موقف محمد صلاح في ترتيب هدافي مصر

يحتل محمد صلاح المركز الثاني، في جدول ترتيب هدافي منتخب مصر التاريخيين، برصيد 65 هدفا خلال 111 مباراة، يسبقه حسام حسن برصيد 68 هدفا خلال 178 مباراة.

وفي بطولة أمم أفريقيا، يحتل محمد صلاح المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الفراعنة، متساويا مع مدربه حسام حسن بـ11 هدفا، وبفارق هدف وحيد عن المتصدر حسن الشاذلي (12 هدفا).

رقمان قياسيان ينتظران صلاح

يمكن لصلاح تحقيق رقمين قياسيين، في مباراة نيجيريا، بتصدر هدافي منتخب مصر في أمم أفريقيا، أو أن يصبح الهداف التاريخي للفراعنة.

ويحتاج صلاح لهدف وحيد للتساوي مع الشاذلي، في صدارة هدافي مصر بأمم أفريقيا، أول هدفين للانفراد بالصدارة، ويفصله 3 أهداف فقط عن صدارة الهدافين التاريخيين للفراعنة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح الهداف التاريخي لمنتخب مصر رقم قياسي لمحمد صلاح منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

