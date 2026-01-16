أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 17 يناير 2026 وحتى الأربعاء 21 يناير 2026، مؤكدةً أن البلاد ستشهد طقسًا شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا، وشديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة، في بيانها، إلى تكوّن الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، ما يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية.

وحذرت الأرصاد من تكوّن شبورة مائية اعتبارًا من الساعة 10:30 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأوضحت "الهيئة" وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي السبت 17 يناير والأحد 18 يناير على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط للرياح خلال الفترة من الأحد 18 يناير وحتى الأربعاء 21 يناير على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة من السبت إلى الأربعاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة من السبت إلى الأربعاء، وجاءت على النحو التالي:

السبت 17 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 13 درجة، العظمى 20 درجة.

السواحل الشمالية: الصغرى 9 درجات، العظمى 19 درجة.

شمال الصعيد: الصغرى 5 درجات، العظمى 21 درجة.

جنوب الصعيد: الصغرى 10 درجات، العظمى 24 درجة.

الأحد 18 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 11 درجة، العظمى 19 درجة.

السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة، العظمى 17 درجة.

شمال الصعيد: الصغرى 6 درجات، العظمى 20 درجة.

جنوب الصعيد: الصغرى 10 درجات، العظمى 23 درجة.

الاثنين 19 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 11 درجة، العظمى 18 درجة.

السواحل الشمالية: الصغرى 10 درجات، العظمى 17 درجة.

شمال الصعيد: الصغرى 5 درجات، العظمى 19 درجة.

جنوب الصعيد: الصغرى 9 درجات، العظمى 23 درجة.

الثلاثاء 20 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 11 درجة، العظمى 18 درجة.

السواحل الشمالية: الصغرى 12 درجة، العظمى 17 درجة.

شمال الصعيد: الصغرى 6 درجات، العظمى 18 درجة.

جنوب الصعيد: الصغرى 10 درجات، العظمى 24 درجة.

الأربعاء 21 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 12 درجة، العظمى 19 درجة.

السواحل الشمالية: الصغرى 12 درجة، العظمى 19 درجة.

شمال الصعيد: الصغرى 6 درجات، العظمى 20 درجة.

جنوب الصعيد: الصغرى 11 درجة، العظمى 25 درجة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة المائية، وارتداء الملابس الثقيلة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المزروعات من الصقيع.