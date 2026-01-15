راقبها خلال تناول الوجبات.. علامات تحذيرية لسرطان الكبد

عادة ما تمر لحظات تناول الطعام دون أن ننتبه لرسائل تحذيرية يرسلها الجسد بصمت، إلا أن بعض الأعراض البسيطة التي تظهر أثناء أو بعد الوجبات تكون مؤشر خطير في بعض الأوقات على الإصابة بأمراض مثل سرطان الكبد.



وفقًا لما ذكره" Oncare Cancer"، إليك أبرز العلامات التي تشير لخطر الإصابة بسرطان الكبد.



علامات تحذيرية أثناء وبعد تناول الطعام



1- فقدان الشهية بشكل عام.

2- الإحساس بالامتلاء الشديد بعد تناول كمية قليلة من الطعام.

3- الشعور بالغثيان قد يصل إلى القيئ بعد تناول الطعام.

4- عدم الشعور بالراحة ويصاحبه ألم في البطن، وعادة ما يكون شعور مبهم بالضغط أو الامتلاء أو ألم خفيف في الجزء العلوي الأيمن من البطن (أسفل الأضلاع مباشرة)، ويكون أكثر وضوحًا بعد تناول الطعام.

5- عسر الهضم ويصاحبه انتفاخ، وظهور تورم ملحوظ في البطن لا يرتبط بحجم الوجبة.



علامات تحذيرية عامة لسرطان الكبد



بشكل عام، لا تظهر أعراض سرطان الكبد في المراحل المبكرة، ولكن عند ظهورها تشمل ما يلي:

- فقدان الوزن دون بذل أي جهد أو تغيير في النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة.

- الشعور بضعف شديد وتعب حتى بعد الراحة.

- اصفرار الجلد وبياض العينين، وغالبًا ما يكون علامة على مرحلة متقدمة من المرض.

- تغيرات في البول والبراز، وعادة ما يكون اللون داكن.

- حكة جلدية مستمرة.

- الشعوى بألم ينتشر إلى الكتف الأيمن نتيجة ضغط الكبد على الأعصاب أسفل الحجاب الحاجز.

- تورم واضح أو تراكم للسوائل في البطن يعرف (الاستسقاء).

- سهولة الإصابة بالكدمات أو النزيف.