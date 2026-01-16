إعلان

الرئيس السيسي يفتتح مسجد العزيز الحكيم بالمقطم

كتب : محمد سامي

06:36 ص 16/01/2026 تعديل في 06:37 ص

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أدّى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الفجر بمسجد العزيز الحكيم بمنطقة المقطم، إيذانًا بافتتاح المسجد، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء أركان حرب وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة وقادة الأزهر الشريف.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تفقد المسجد فور وصوله، والذي يُعد منارة جديدة ومؤسسة دينية متكاملة، تقدّم خدمات مجتمعية مختلفة لسكان المنطقة، حيث يضم المسجد قاعتين للمناسبات، ودار حضانة لتحفيظ القرآن الكريم، إضافةً إلى مركز للكشف الطبي، فضلًا عن مصلى للسيدات.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس استمع، في هذا الإطار، إلى شرح من اللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول أعمال الإنشاء التي نفذتها الهيئة في المسجد، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي تتبناها وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة وفرش مئات المساجد بمختلف المحافظات، وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس بمواصلة تطوير البنية التحتية للمساجد في مصر، بما يضمن اضطلاعها برسالتها الكاملة في ترسيخ القيم الأخلاقية الرفيعة اللازمة لبناء الإنسان وصون الوطن.

وعقب صلاة الفجر، ألقى الدكتور أسامة الأزهري خطبة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، استعرض خلالها الحكمة والدروس المستفادة من هذه المعجزة الإلهية، موجّهًا التهنئة للرئيس وللشعب المصري وللأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي شعائر صلاة الجمعة من مسجد العزيز الحكيم بالمقطم المقطم الدكتور أسامة الأزهري

