علامة تدل على الإصابة بالسرطان- تظهر عند الاستيقاظ

كتبت- شيماء مرسي

يمكن أن تظهر بعض أعراض السرطان الشائعة جدا عند الاستيقاظ في الصباح وتستمر طوال اليوم، لذا الخلط بينها وبين مرض آخر.

فمن الطبيعي جدا الشعور بالتعب في الصباح، ولكن ليس من غير المعتاد أن تشعر بالتعب طوال اليوم خاصة في أشهر الشتاء.

ويمكن أن يشير "التعب المستمر" إلى الإصابة بالسرطان.، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

إذا كنت تعاني من التعب المرتبط بالسرطان، فقد تعاني من:

نقص الطاقة فقد ترغب فقط في البقاء في السرير طوال اليوم.

الحاجة إلى الراحة حتى عندما تقوم بنشاط كبير.

مشكلات النوم.

صعوبة الاستيقاظ في الصباح.

الشعور بالقلق أو الحزن أو الاكتئاب.

ألم العضلات حيث تجد صعوبة في صعود السلالم أو المشي لمسافات قصيرة.

الشعور بضيق التنفس بعد القيام بمهام صغيرة، على سبيل المثال، الاستحمام أو ترتيب السرير.

صعوبة التركيز.

صعوبة التفكير بوضوح أو اتخاذ القرارات بسهولة.

فقدان الاهتمام بالجنس.

فقدان الاهتمام بالقيام بالأشياء التي تستمتع بها عادة.

المشاعر السلبية تجاه نفسك والآخرين.

متى يجب استشارة الطبيب؟

التعب لا يعني بالضرورة أنك مصاب بالسرطان، ولكنه عرض يمكن أن يحدث بسبب العديد من المشكلات الصحية بالإضافة إلى عوامل نمط الحياة مثل قلة النوم وسوء التغذية وقلة ممارسة الرياضة.

وتشمل الحالات الصحية الأخرى المعروفة التي تسبب التعب ما يلي:

فقر الدم

داء السكري

ضعف أو فرط نشاط الغدة الدرقية

أمراض الكلى

أمراض القلب

بطانة الرحم

وترتبط بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب والعلاج الكيميائي والإشعاعي ومسكنات الألم أيضا بالتعب.

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