شبورة تصل حد الضباب.. الأرصاد تعلن الطقس اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الجمعة، الموافق 16 يناير 2026.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن فرص تكون شبورة مائية كثيفة بدأت الساعة 2 فجرًا وتستمر حتى الساعة 10 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تصل لحد الضباب وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وأضافت الهيئة، أنه يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

