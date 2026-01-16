إعلان

شبورة تصل حد الضباب.. الأرصاد تعلن الطقس اليوم

كتب : محمد نصار

06:00 ص 16/01/2026

شبورة تصل حد الضباب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الجمعة، الموافق 16 يناير 2026.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن فرص تكون شبورة مائية كثيفة بدأت الساعة 2 فجرًا وتستمر حتى الساعة 10 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تصل لحد الضباب وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وأضافت الهيئة، أنه يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يوجه بإدخال مادة البرمجيات لـ750 ألف طالب بالمناهج اليابانية

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شبورة تصل حد الضباب رياح أمطار الأرصاد الجوية درجات الحرارة الطقس اليوم شبورة مائية كثيفة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"تصغره ب 14 عاما".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة ساديو ماني
مصراوي ستوري

"تصغره ب 14 عاما".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة ساديو ماني

زوجة عصام الحضري تحتفل بعيد ميلاده
مصراوي ستوري

زوجة عصام الحضري تحتفل بعيد ميلاده

"تهتك في الرئة ويحتاج لتدخل جراحي".. التقرير الطبي لإصابة طفل دهسه سائق
حوادث وقضايا

"تهتك في الرئة ويحتاج لتدخل جراحي".. التقرير الطبي لإصابة طفل دهسه سائق
الرئيس السيسي يفتتح مسجد العزيز الحكيم بالمقطم
أخبار مصر

الرئيس السيسي يفتتح مسجد العزيز الحكيم بالمقطم
"توفت بعد ابنتها بيوم".. حمزة العيلي يعلن وفاة والدة مايا عجيزة
زووم

"توفت بعد ابنتها بيوم".. حمزة العيلي يعلن وفاة والدة مايا عجيزة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات