لقطة إنسانية من محمد صلاح مع أحد الأطفال في مدينة طنجة

كتب - يوسف محمد:

05:30 ص 16/01/2026
    محمد صلاح (1)
    صلاح (2)
    صلاح (1)
    محمد صلاح (2)
    محمد صلاح (1) (1)
    محمد صلاح (3) (1)
    محمد صلاح (1)
    هدف محمد صلاح في بنين (11)
    هدف محمد صلاح في بنين (14)

خطف تواجد النجم المصري محمد صلاح، الأنظار بشكل خلال تواجده في مدينة طنجة المغربية، خلال المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتوافدت الجماهير ما بين شباب وأطفال، إلى فندق إقامة منتخب مصر بمدينة طنجة خلال الأيام الماضية، لمشاهدة نجوم الفراعنة، وبشكل خاص محمد صلاح، الذي يعد واحد من أبرز نجوم كرة القدم حول العالم.

وكان منتخب مصر تلقى الهزيمة يوم الأربعاء الماضي، بنتيجة هدف دون مقابل أمام منتخب السنغال، في اللقاء الذي جمع بينهما، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويستعد المنتخب الوطني، لملاقاة نظيره منتخب نيجيريا غدا السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، لتحديد صاحب المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا.

محمد صلاح منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر والسنغال

