ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول السلطة يوميا؟

السلطة من أكثر الأطباق مرونة في عالم الغذاء، إذ يمكن تقديمها كوجبة خفيفة أو كطبق رئيسي متكامل، كما يمكن تنويع مكوناتها لتناسب مختلف الأذواق، وغالبًا ما تعتمد على الخضراوات كأساس، مع إمكانية إضافة الفواكه، والمكسرات، والبذور، والخبز المحمص، ومصادر متعددة للبروتين، ما يجعلها خيارا غذائيا متوازنا، لكن يبقى السؤال: ماذا لو أصبحت السلطة وجبة يومية؟ وما تأثير ذلك على الجسم؟.

وبحسب موقع هيلث لاين، تشير الإرشادات الغذائية إلى أهمية تناول خمس حصص يوميا من الفاكهة والخضراوات، وهو ما قد يكون صعب التحقيق للبعض، إلا أن تناول طبق سلطة متنوع يوميا يمكن أن يسهل الوصول إلى هذه الكمية الموصى بها.



الوقاية من الأمراض المزمنة

عندما تكون السلطة غنية بالخضراوات، فإنها تزود الجسم بكمية وافرة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، التي تلعب دورا مهما في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، كما أن الخضراوات الورقية مثل السبانخ واللفت والكرنب تسهم في دعم صحة القلب والأوعية الدموية.



دعم صحة الدماغ

تناول الخضراوات الورقية بانتظام قد يساعد في الحد من تراجع القدرات المعرفية، ما يجعل إضافتها إلى السلطة خيارا ذكيا لصحة الدماغ.



تحسين الهضم وتنظيم السكر

تحتوي الخضراوات والفواكه على نسب عالية من الألياف، التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتحسن حركة الأمعاء، كما تساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.



تعزيز صحة القلب

الفيتامينات والمعادن والألياف الموجودة في السلطات تسهم في دعم القلب، كما أن الشعور بالشبع الناتج عنها قد يقلل من تناول السعرات الحرارية، ما يساعد على الحفاظ على وزن صحي.



مصدر للدهون المفيدة

إضافة الدهون الصحية مثل زيت الزيتون البكر الممتاز، أو الأفوكادو، أو المكسرات والبذور، يحسن امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون ويعزز صحة القلب في الوقت نفسه.

التأثير على الوزن

الاعتماد على السلطة يوميا قد يؤدي إلى فقدان بعض الوزن، خاصة إذا حلت محل وجبات عالية السعرات، إلا أن ذلك قد يتسبب أحيانا في نقص الطاقة إذا لم تكن متكاملة العناصر الغذائية.



خفض ضغط الدم

قد يساهم تناول السلطة بانتظام في خفض ضغط الدم، خاصة عند احتوائها على مكونات غنية بالبوتاسيوم مثل السلق، إضافة إلى الطماطم الغنية بمضاد الأكسدة الليكوبين.



دعم بناء العضلات

ليست السلطات وجبات فقيرة بالبروتين كما يعتقد البعض، فبإضافة مصادر مثل الدجاج، والسلمون، والتونة، والبيض، والجبن، يمكن تحويلها إلى وجبة مشبعة تدعم بناء العضلات وتحافظ على توازن الجسم الغذائي.