السم الأبيض.. مكون غذائي يدمر جسمك دون أن تدرى

كتبت- أسماء مرسي:

السكر الأبيض من أكثر المكونات الغذائية شيوعا في العديد من الأكلات ، إلا أن الكثيرين لا يدركون الأضرار الصحية التي يسببها الإفراط في استهلاكه يوميا.

وفقا لموقع "webmd"، إليك كيف يؤثر الإفراط في السكر الأبيض على جسمك:

التهاب المفاصل

يسبب استهلاك السكر من الالتهابات في الجسم، ما يُزيد خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي وآلام المفاصل المزمنة.

شيخوخة الجلد

يتفاعل السكر مع البروتينات في الجسم مكونا مركبات ضارة تتسبب في تلف الكولاجين والإيلاستين، ما يؤدي إلى ظهور التجاعيد وترهل الجلد.

تلف الكبد

يؤدي تراكم السكر في الكبد إلى تكوين الدهون، ما يسبب الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

أمراض القلب

يرتبط تناول السكر بارتفاع ضغط الدم وزيادة نسبة الكوليسترول الضار، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

فشل البنكرياس والسكري

يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى مقاومة الأنسولين وزيادة العبء على البنكرياس، مما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

تلف الكلى

يزيد مرض السكري الناتج عن الإفراط في تناول السكر من خطر الإصابة بتلف الكلى وفشل كلوي.

زيادة الوزن

يُسهم السكر في زيادة الوزن والسمنة، حيث يحتوي على سعرات حرارية عالية ويمنحك شعورا بالجوع.

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