للرجال لن تتخيل ما يفعله الفلفل الحار في البروستاتا

يحتوي الفلفل الحار على عناصر غذائية هامة تدعم صحة الرجال، وتحديدا صحتهم الجنسية، وذلك لتوفيره فوائد غير متوقعة.

وبحسب موقع "verywellhealth" و "hims"، إليك أبرز الفوائد للفلفل الحار على صحة الرجال.

تأثير الفلفل الحار على صحة البروستاتا

يحتوي الفلفل الحار على مادة الكابسيسين الغنية بخصائص مضادة للخلايا السرطانية، لذا تقي من خطر الإصابو بسرطان البروستاتا، كما يحتوي على مضادات الالتهاب، ويدعم صحة البروستاتا، ولكن مع الحرص على الاعتدال لتجنب مشكلات الجهاز الهضمي.

تأثير الفلفل الحار على الصحة الجنسية للرجال

1- تحسين تدفق الدم:

يعزز الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار على توسع الأوعية الدموية، ما يزيد من تدفق الدم إلى أعضاء الجسم ما يحسن من كفاءتها، بما في ذلك العضو الذكري، وبالتالي يساعد على عملية الانتصاب.

2- إفراز الإندورفين:

يحفز الكابسيسين إفراز الإندورفين، ما يحسن المزاج، ويزيد الشعور بالمتعة، ويعطي شعورا بالقوة، ما يعزز الاستعداد الجنسي.

3- تعزيز الخصوبة:

كشفت دراسة سابقة منشورة بمجلة "Physiology & Behavior"، أن الخصائص الغذائية الموجودة في الفلفل الحار وأهمها مادة الكابسيسين تحسن الخصوبة، وذلك لأنها تزيدعدد الحيوانات المنوية وتحسين حركتها وكفاءتها.