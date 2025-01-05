عدو قاتل في بيتك.. أكلة ترفع الكوليسترول وتدمر المعدة والقلب

كتبت- شيماء مرسي

بالرغم من مذاقها اللذيذ، إلا أن الإفراط في تناول الوجبات السريعة قد يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، بحسب ما ذكر موقع "clevelandclinic".

ما تأثير الوجبات السريعة على المعدة؟

الوجبات السريعة قد تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المعالجة وأيضا تفتقر إلى الألياف، ما يساعد على الإصابة بالإمساك والبواسير والفتق وآلام المعدة.

ما تأثير الوجبات السريعة على القلب؟

تناول الوجبات السريعة بشكل مستمر يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وذلك لاحتوائها على كميّات كبيرة من الدهون المشبعة والصوديوم وانسداد الشرايين والجلطات والسكتات الدماغية.

ما تأثير الوجبات السريعة على الكوليسترول؟

الأطعمة المقلية بالزيت غنية بالدهون المشبعة، لذا يمكن أن يؤدي تناول الكثير منها إلى ارتفاع الكوليسترول الضار.

أضرار أخرى لـ تناول الوجبات السريعة:

-زيادة الوزن.

-الانتفاخ.

-ارتفاع مستويات ضغط الدم.

-فقدان الطاقة.

-زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.

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