متوفرة في كل البيوت.. 7 أطعمة تدمر القلب وترفع الكوليسترول

كتبت- شيماء مرسي

القلب من الأعضاء المهمة التي تسهم في تزويد خلايا الجسم بما تحتاجه من أكسجين وغذاء وتخليصها من ثاني أكسيد الكربون والفضلات الناتجة عن عمليات الأيض، لذا يجب الحفاظ عليه.

ولكن قد يؤدي الإفراط في تناول بعض الأطعمة إلى تدمير القلب، وفقا لموقع "هيلث".

اللحوم المصنعة والمعالجة

تحتوي اللحوم المصنعة والمعالجة على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي تؤذي القلب.

الأطعمة المقلية

مثل البطاطس المقلية والدجاج المقلي والوجبات الخفيفة المقلية، قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول.

السمن

قد يسبب إضافة الكثير من السمن إلى الطعام في زيادة إحتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك بفضل احتوائها على الدهون المشبعة والمتحولة.

سكر، ملح، دهون

بمرور الوقت تزيد الكميات العالية من الملح والسكر والدهون المشبعة والكربوهيدرات المكررة من خطر الإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

اللحوم الحمراء

قد يؤدي تناول الكثير من لحم البقر والضأن إلى زيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكري، وذلك بسبب احتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة والتي تزيد من الكوليسترول.

المخبوزات

تحتوي على نسبة كبيرة من السكر، ما يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والسكر والإصابة بأمراض القلب.

الصودا

تحتوي على الكثير من السكر المضاف، ما يؤدي إلى زيادة الوزن والإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

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