رقم ضخم.. كم تبلغ ثروة ياسين بونو حارس منتخب المغرب؟

يُعد الحارس المغربي ياسين بونو، حارس مرمى نادي الهلال السعودي، واحدًا من أغلى 10 حراس المرمى على مستوى العالم، حيث يحتل المركز الثامن في التصنيف العالمي.

كم تبلغ ثروة ياسين بونو حارس منتخب المغرب؟

كشف موقع Sports Boom المتخصص في الشؤون المالية للاعبي كرة القدم المحترفين، تفاصيل ثروة ياسين بونو، مشيرًا إلى أن حارس الهلال يتقاضى راتبًا أسبوعيًا يقدر بـ168 ألفًا و370 جنيهًا إسترلينيًا، بإجمالي سنوي يبلغ 8.8 ملايين جنيه إسترليني.

وأوضح التقرير أن ثروة حارس مرمى الهلال السعودي والمنتخب المغربي تُقدّر بنحو 5 ملايين يورو، أي ما يعادل 5.4 ملايين دولار أمريكي حتى عام 2025.

ولا تقتصر مداخيل ياسين بونو على كرة القدم فقط، إذ يمتلك شراكات إعلانية مع شركة "جيليت" العالمية، إلى جانب استثمارات عقارية في المغرب تدر عليه عوائد مالية إضافية.

حيث يمتلك شراكات مع علامات تجارية مثل Nike وGillette وSamsung Electronics Morocco، واستثماراته العقارية في المغرب وكندا.

