مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
21:45

أتالانتا

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

ليون

الدوري الألماني

فيردر بريمن

- -
21:30

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

إعلان

رقم ضخم.. كم تبلغ ثروة ياسين بونو حارس منتخب المغرب؟

كتب : محمد عبد الهادي

03:39 ص 16/01/2026
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    ياسين بونو
  • عرض 23 صورة
    ياسين بونو
  • عرض 23 صورة
    ياسين بونو حارس مرمى الهلال (1)
  • عرض 23 صورة
    ياسين بونو يتصدر لركلة جزاء فالفيردي
  • عرض 23 صورة
    المغربي ياسين بونو
  • عرض 23 صورة
    ياسين بونو
  • عرض 23 صورة
    هدف ميسي في ياسين بونو (4)
  • عرض 23 صورة
    ياسين بونو حارس مرمى الهلال ومنتخب المغرب
  • عرض 23 صورة
    ياسين بونو
  • عرض 23 صورة
    ياسين بونو
  • عرض 23 صورة
    ياسين بونو
  • عرض 23 صورة
    ياسين بونو وليونيل ميسي
  • عرض 23 صورة
    تكريم-ياسين-بونو
  • عرض 23 صورة
    ياسين بونو مع زوجته وعائلته (2) (1)
  • عرض 23 صورة
    ياسين بونو وزوجته (1)
  • عرض 23 صورة
    ياسين بونو
  • عرض 23 صورة
    ياسين بونو يوسف النصيري
  • عرض 23 صورة
    ياسين بونو لاعب الهلال (1)
  • عرض 23 صورة
    ياسين بونو يتصدر لركلة جزاء فالفيردي
  • عرض 23 صورة
    تصديات ياسين بونو أمام السيتي (4) (1)
  • عرض 23 صورة
    تصديات ياسين بونو أمام السيتي (5) (1)
  • عرض 23 صورة
    تصديات ياسين بونو أمام السيتي (1) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يُعد الحارس المغربي ياسين بونو، حارس مرمى نادي الهلال السعودي، واحدًا من أغلى 10 حراس المرمى على مستوى العالم، حيث يحتل المركز الثامن في التصنيف العالمي.

كم تبلغ ثروة ياسين بونو حارس منتخب المغرب؟

كشف موقع Sports Boom المتخصص في الشؤون المالية للاعبي كرة القدم المحترفين، تفاصيل ثروة ياسين بونو، مشيرًا إلى أن حارس الهلال يتقاضى راتبًا أسبوعيًا يقدر بـ168 ألفًا و370 جنيهًا إسترلينيًا، بإجمالي سنوي يبلغ 8.8 ملايين جنيه إسترليني.

وأوضح التقرير أن ثروة حارس مرمى الهلال السعودي والمنتخب المغربي تُقدّر بنحو 5 ملايين يورو، أي ما يعادل 5.4 ملايين دولار أمريكي حتى عام 2025.

ولا تقتصر مداخيل ياسين بونو على كرة القدم فقط، إذ يمتلك شراكات إعلانية مع شركة "جيليت" العالمية، إلى جانب استثمارات عقارية في المغرب تدر عليه عوائد مالية إضافية.

حيث يمتلك شراكات مع علامات تجارية مثل Nike وGillette وSamsung Electronics Morocco، واستثماراته العقارية في المغرب وكندا.

إقرأ أيضًا:

بعد زيارته لمصر.. ما علاقة اليوتيوبر سبيد بميسي ورونالدو؟

"لعب برجولة".. نجيب ساويرس يتغنى بنجم المنتخب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياسين بونو منتخب المغرب ثروة ياسين بونو كم تبلغ ثروة ياسين بونو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"توفت بعد ابنتها بيوم".. حمزة العيلي يعلن وفاة والدة مايا عجيزة
زووم

"توفت بعد ابنتها بيوم".. حمزة العيلي يعلن وفاة والدة مايا عجيزة
بعد مسلسل "كارثة طبيعية".. قرار من الصحة بشأن صرف الألبان للتوائم المتعددة
أخبار مصر

بعد مسلسل "كارثة طبيعية".. قرار من الصحة بشأن صرف الألبان للتوائم المتعددة
زوجة عصام الحضري تحتفل بعيد ميلاده
مصراوي ستوري

زوجة عصام الحضري تحتفل بعيد ميلاده

استقالة حكومة اليمن وتكليف شائع الزنداني بتشكيل حكومة جديدة
شئون عربية و دولية

استقالة حكومة اليمن وتكليف شائع الزنداني بتشكيل حكومة جديدة
نيويورك تايمز: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم العسكري على إيران
شئون عربية و دولية

نيويورك تايمز: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم العسكري على إيران

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات