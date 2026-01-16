إعلان

اكتشاف طبي.. دواء يجعل الغضروف "يبني نفسه من جديد"

كتب : مصراوي

08:00 ص 16/01/2026

الغضروف

يعاني كثيرون من تآكل غضروف الركبة مع التقدم في العمر، فيما قد تصاب بعض الفئات، مثل الرياضيين، بالتهاب المفاصل في سن مبكرة نتيجة الأحمال العالية أو الإصابات المباشرة.

حتى اليوم، كانت الخيارات العلاجية مقتصرة على المسكنات ومضادات الالتهاب أو الجراحة لاستبدال المفصل، دون معالجة السبب الجذري، وفقا لصحيفة روسيسكايا غازيتا.

لكن فريق بحثي من جامعة ستانفورد ابتكر دواء جديدا يتيح للغضروف "إعادة بناء نفسه"، من خلال استهداف السبب الجزيئي لشيخوخة المفاصل.

كيف يعمل الدواء؟

يعتمد الدواء على مواجهة بروتين يسمى 15 PGDH، الذي يتراكم مع تقدم العمر في المفاصل التالفة ويمنع خلايا الغضروف من التجدد.

ويعمل الدواء الجديد كـ"إسفنجة بيولوجية"، حيث يرتبط بالبروتين ويلغي تأثيره، مما يزيد من مستويات البروستاغلاندين E2 في الأنسجة، وهو جزيء يحفز خلايا الغضروف على إنتاج الكولاجين وبناء نسيج غضروفي جديد وصحي.

نتائج واعدة في التجارب الحيوانية

أظهرت التجارب على الفئران المسنة أن حقن الدواء أوقف تدهور الغضروف وبدأ في تجديده، كما منع تطور الفصال العظمي بعد إصابات اصطناعية.

وتفتح هذه النتائج آفاقا واعدة لعلاج البشر مستقبلا، وقد تقلل الحاجة للجراحة أو الاعتماد الطويل على المسكنات.

الغضروف التهاب المفاصل

