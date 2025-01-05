بعد انتشاره في أمريكا.. احذر أعراض حمى الأرانب

كتب – سيد متولي

ارتفعت حالات الإصابة بمرض التولاريميا أو حمى الأرانب فى بعض الولايات الأمريكية، لكن ماذا نعرف عن هذا المرض؟.

ما هو حمى الأرانب؟

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فإن حمى الأرانب عدوى بكتيرية تسببها بكتيريا فرانسيسيلا تولارينسيس، وتنتقل عن طريق لدغات المفصليات أو الحيوانات المصابة أو الهباء الجوي والماء الملوثين.

كيف ينتشر مرض حمى الأرانب؟

يمكن أن ينتشر بسبب بالقراد، أو لدغات ذباب الغزلان، أو شرب مياه ملوثة بالبكتيريا، أو ملامسة الحيوانات المصابة مثل الأرانب أو القوارض، ويمكن الإصابة بمرض التولاريميا من بكتيريا فرانسيسيلا تولارينسيس التي تسبب تضخم الغدد الليمفاوية بشكل مؤلم وأعراض أخرى في الرئتين والعينين والحلق والأمعاء.

أعراض مرض حمى الأرانب

العقد الليمفاوية الكبيرة جدًا والمتورمة والمؤلمة

الجرح المفتوح مثل القرحة أو الآفة على الجلد

ألم العين

الحساسية للضوء

الحلق المتورم والأحمر مع بقع بيضاء

القيء والإسهال

ألم المعدة

السعال

ضيق التنفس

ألم الصدر

آلام العضلات

نتوءات حمراء أو طفح جلدي على جسمك

قشعريرة

صداع

فقدان الشهية

آلام العضلات

ارتباك

العلاج

علاج مرض التولاريميا يشمل المضادات الحيوية عالية الطيف، والتي يصفها الطبيب بإبرة أو تؤخذ عن طريق الفم، قد تحتاج أيضًا إلى علاجات أخرى إذا كنت تعاني من مضاعفات خطيرة.

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