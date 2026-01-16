إعلان

حقيقة العلاقة بين انقطاع الطمث وخطر الإصابة بالسكري

كتب : مصراوي

06:00 ص 16/01/2026

الإصابة بالسكري

أحيانا يربط البعض بين مرحلة انقطاع الطمث وارتفاع خطر الإصابة بالسكري، لكن دراسة طبية حديثة تكشف أن هذا الربط ليس دقيقا.

وفقا لموقع لينتا.رو، تشير النتائج إلى أن عوامل أخرى مرتبطة بأسلوب الحياة هي ما يؤثر فعليا على خطر الإصابة بالسكري لدى النساء.

تحليل بيانات واسعة النطاق

بحسب بيانات البنك الحيوي البريطاني، حلل الباحثون سجل أكثر من 147 ألف امرأة على مدار 14.5 عاما.

وخلال المتابعة، تم تشخيص إصابة نحو 4.5٪ من المشاركات بالسكري.

على الرغم من أن النساء اللواتي انقطع عندهن الطمث في سن مبكرة أظهرن معدل إصابة أعلى قليلا، إلا أن هذا الارتباط اختفى بعد ضبط عوامل أخرى مثل العمر، وزن الجسم، نمط الحياة، والأمراض المصاحبة.

العوامل الحقيقية وراء ارتفاع السكري

أوضح العلماء أن الأسباب الأساسية لزيادة خطر السكري لدى بعض النساء لا تتعلق بالهرمونات، بل تشمل:

-السمنة

-التدخين

-انخفاض استهلاك الخضروات

-ارتفاع مستوى الملح في النظام الغذائي

-تناول أدوية خفض الكوليسترول


نصائح الخبراء للوقاية

وفقا لخبراء منظمة "The Menopause Society"، يمكن اعتبار النتائج مشجعة: لا يمكن التحكم بوقت انقطاع الطمث، لكن يمكن التحكم بالعوامل المرتبطة بخطر الإصابة بالسكري.

كما ينصح الخبراء بالتركيز على:

-نظام غذائي صحي ومتوازن

-النشاط البدني المنتظم

-الإقلاع عن العادات الضارة مثل التدخين والإفراط في الملح والسكريات

