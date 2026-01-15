ترامب: أنقذنا الكثير من الأرواح أمس في إيران

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أنقذت الكثير من الأرواح في إيران أمس الأربعاء، وذلك خلال تصريحات أدلى بها لشبكة NBC، اليوم الخميس.

وعند سؤاله عن احتمال تنفيذ هجوم ضد إيران، اكتفى ترامب بالقول: "لن أجيب على ذلك"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

من جانبه، قال البيت الأبيض إن ترامب أبلغ الإيرانيين بأن استمرار القتل سيقابل بعواقب وخيمة، مشيرًا إلى أنه تم وقف تنفيذ إعدام نحو 800 شخص في إيران، نتيجة التحذيرات الأمريكية.