ترامب: أنقذنا الكثير من الأرواح أمس في إيران

كتب : مصراوي

09:00 م 15/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أنقذت الكثير من الأرواح في إيران أمس الأربعاء، وذلك خلال تصريحات أدلى بها لشبكة NBC، اليوم الخميس.

وعند سؤاله عن احتمال تنفيذ هجوم ضد إيران، اكتفى ترامب بالقول: "لن أجيب على ذلك"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

من جانبه، قال البيت الأبيض إن ترامب أبلغ الإيرانيين بأن استمرار القتل سيقابل بعواقب وخيمة، مشيرًا إلى أنه تم وقف تنفيذ إعدام نحو 800 شخص في إيران، نتيجة التحذيرات الأمريكية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمريكا أنقذت الكثير من الأرواح في إيران احتمال تنفيذ هجوم ضد إيران

