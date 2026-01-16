إعلان

زعيمة المعارضة الفنزويلية تقدم لترامب "جائزة نوبل".. والأخير يرد

كتب : مصراوي

07:27 ص 16/01/2026

ماريا كورينا ماتشادو

أشاد دونالد ترامب، الخميس، بـ"اللفتة الرائعة" لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو التي قدمت له ميدالية جائزة نوبل للسلام خلال اجتماعهما في البيت الأبيض.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته "تروث سوشال": "قدّمت لي ماريا جائزة نوبل للسلام التي حازتها تقديرا للعمل الذي أنجزته. يا لها من لفتة رائعة تعكس الاحترام المتبادل. شكرا لكِ يا ماريا!".

وفي وقت سابق، أعلنت زعيمة المعارضة الفنزويلية أنها "قدمت" ميدالية جائزة نوبل للسلام التي حازتها لترامب رغم استبعادها من استراتيجية واشنطن المتعلقة بفنزويلا.

وقالت ماتشادو لمحطة "فوكس نيوز": "هو يستحقها. لقد كانت لحظة مؤثرة جدا".

وقالت ماتشادو للصحفيين خارج مبنى الكابيتول عقب اجتماعها مع ترامب في البيت الأبيض: "لقد قدمت لرئيس الولايات المتحدة ميدالية جائزة نوبل للسلام".

وكان معهد نوبل أفاد في منشور على منصة إكس أنه "بمجرد إعلان جائزة نوبل، لا يمكن سحبها أو مشاركتها أو نقلها إلى آخرين. القرار نهائي ولا رجعة فيه"، لكنه أضاف: "يمكن أن تنقل الميدالية إلى شخص آخر، لكن ليس اللقب".

ماريا كورينا ماتشادو

