"بشري سارة".. قناة مجانية تعلن نقل مباراة مصر ونيجيريا بأمم أفريقيا

ماذا قال ساديو ماني عن محمد صلاح بعد مباراة مصر والسنغال؟

تلقت الجماهير المصرية بشري سارة في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، وذلك قبل مباراة مصر ونيجيريا المرتقبة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع.

ويلتقي منتخب مصر مع نيجيريا، غدًا السبت، الموافق 17 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

في هذا السياق، أعلن التلفزيون الجزائري رسميًا عن نقل مباراة تحديد المركز الثالث و الرابع بين منتخب مصر ونيجيريا يوم السبت المقبل، ليتيح للجماهير المصرية والعربية متابعة المباراة بشكل مجاني.

جدير بالذكر أن منتخب مصر خسر المنافسة على لقب بطولة كأس الأمم في نسختها الـ35 بعد الخسارة من السنغال في نصف النهائي بهدف نظيف.

