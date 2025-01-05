كيف تكتشف مرض السكري دون تحليل؟.. احذر 5 علامات

كتب – سيد متولي

قد يعاني العديد من الأشخاص من الإصابة بمرض السكري، دون ظهور أي أعراض في البداية، وبالتالي لا يدرك معظم الأشخاص أنهم مصابون.

وبحسب موقع clevelandclinic، يمكن اكتشاف الإصابة بمرض السكري دون تحليل، عن طريق مراقبة بعض العلامات، مثل:

العطش الشديد

إذا كنت تشرب المياه كثيرا، ومع ذلك تشعر بالعطش الشديد، فقد يكون هذا بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم.

كثرة التبول

إذا كنت تذهب أكثر من 7 مرات يوميا إلى الحمام، مع الاستيقاظ عدة مرات في الليل، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بالسكر.

الشعور بالجوع

ارتفاع نسبة السكر في الدم قد يسبب الشعور الجوع بالشديد، فتجد نفسك تأكل عددًا من المرات في اليوم أكثر من المعتاد أو تشعر بالجوع الشديد حتى بعد تناول وجبة الطعام.

الضعف والتعب

فشل السكر في الوصول إلى خلاياك لإمدادها بالطاقة، علامة على الإصابة بالسكري، وقد يؤدي هذا إلى الشعور بالضعف والإرهاق، وتجد نفسك ضعيفًا بحيث لا تتمكن من القيام بالأنشطة اليومية.

الشعور بالوخز

إذا شعرت بوخز أو خدر يشبه الحرقان في قدميك عند الاستيقاظ، فهذا علامة على السكري.

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