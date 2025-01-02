"مفيهاش كهرباء".. قرية هندية تعيش حياة بدائية بلا خدمات

كتبت- شيماء مرسي:

يعتمد الجميع على الكهرباء لأداء المهام المنزلية اليومية، والإنترنت للبقاء على اتصال بالعالم الخارجي، لكن في قرية "كورما" الهندية، لا يستخدم السكان الكهرباء أو الغاز أو الإنترنت على الإطلاق، وفقًا لموقع "news18".

وتقع قرية كورما على بعد 60 كيلومترا من مدينة سريكاكولام في ولاية أندرا براديش الهندية، وتعد موطن للأشخاص الذين يعيشون باستخدام أساليب قديمة.

ولا يحتاج سكان هذه القرية إلى وسائل الراحة الحديثة، بل يعيشون حياتهم بطريقة تقليدية.

وتتميز جميع المنازل في قرية كورما بأنها مبنية من الجير والطين، وعند دخول أي منزل ستجد قاعة وبجوارها "نايا" وهي تقنية تقليدية تستخدم لإمدادات المياه المنزلية.

وعلى يمين القاعة توجد غرفة صلاة، وبجانبها مطبخ مجهز بكل العناصر الأساسية التقليدية اللازمة لطهي الوجبات، مثل مواقد الحطب.

وعلى الجانب الأيسر من القاعة، توجد غرفة نوم تتميز بخزائن صغيرة مصنوعة من الطين تستخدم لتخزين الملابس وغيرها من الأشياء الأساسية.

كما أن أرضيات المنازل مغطاة بمزيج من الطين وروث الأبقار، ويتم إعادة طلاء جدران المنازل كل أسبوع باستخدام خليط مماثل من روث الأبقار والطين.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي كل منزل على غرفة منفصلة للمرحاض ومنطقة الاستحمام.

وتستخدم المراحيض الرماد لتحلل النفايات والتي تستخدم لاحقا كسماد.

وتعتبر قرية كورما مثالا لكيفية قدرة الأشخاص على عيش حياة مُرضية مع البقاء على اتصال بجذورهم والحفاظ على الانسجام مع الطبيعة.

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