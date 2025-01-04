4 أطعمة تسبب ارتفاع الكوليسترول والضغط معا- لا تأكلها في الليل

كتبت- أسماء مرسي:

العادات الغذائية تؤدي دورا مهما في الحفاظ على مستويات السكر وضغط الدم، وهناك بعض الأطعمة التي تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومستويات السكر عند تناولها في الليل، وفقا لموقع "webmd".

الأطعمة المخللة

تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم، وهو عنصر أساسي في الملح، والذي يرتبط بارتفاع ضغط الدم، وهذا بدوره يُزيد الضغط على الشرايين والقلب.

الأطعمة المقلية

غنية بالدهون المشبعة التي ترفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم وضغط الدم في نفس الوقت.

الوجبات السريعة

تشتهر الوجبات السريعة بارتفاع محتواها من الدهون المشبعة والمتحولة والصوديوم والسعرات الحرارية، هذه العناصر الغذائية تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

اللحوم المصنعة

مثل النقانق واللحوم المدخنة، غنية بالدهون المشبعة والملح والنتريت، وهي مادة حافظة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بارتفاع مستويات الكوليسترول.

اقرأ أيضًا:

3 مشروبات سحرية لتنظيف الكلى من السموم.. اكتشفها الآن

في موسمه.. نوع من الخضار لا غنى عنه يحمي صحتك ويقيك الأمراض

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟.. 10 مفاجآت غير متوقعة

أغرب 5 دورات مياه في العالم.. بعضها مصنوع من الذهب

احذر تناول الطماطم على الريق.. 5 أسباب تدفعك لتجنبها