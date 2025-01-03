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والد عريس يستأجر طائرة خاصة لإلقاء النقود فوق منزل عروس نجله (فيديو)

06:00 م الجمعة 03 يناير 2025

والد عريس يستأجر طائرة خاصة لإلقاء النقود فوق منزل

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كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، قام أب باكستاني باستئجار طائرة لإلقاء المزيد من الأموال على منزل عروس نجله في يوم الزفاف.

ويظهر مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع الطائرة وهي تحلق فوق منزل العروس ويتساقط منها عملات ورقية على المدعوين بحفل الزفاف، وفقا لموقع "news18".

وحصد الفيديو أكثر من 2000 مشاهدة على موقع "إكس" تويتر سابقا.

وعلق أحد المستخدمين قائلا: "هذا شيء لطيف جدا".

وقال شخص آخر: "يبدو أن العريس سيستمر في سداد ديون والده لبقية حياته".

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والد عريس يستأجر طائرة يستأجر طائرة خاصة إلقاء النقود فوق منزل عروس منوعات
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