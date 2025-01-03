لن تتخيل ما تفعله مرقة الدجاج بجسمك.. مفاجأة

كتبت- شيماء مرسي

بالرغم من أن مكعبات مرقة الدجاج تستخدم بشكل شائع أثناء الطهي، إلا أن كثرة استخدامها قد يؤثر على الصحة، حيث أنها تحتوي على نسبة كبيرة من الصوديوم، وفق ما كشف موقع "هيلث لاين" الطبي.

أضرار الإفراط في مرقة الدجاج:

زيادة الوزن:

استخدام مرقة الدجاج بشكل مفرط قد يؤدي إلى زيادة الوزن، وذلك بفضل محتواها العالي من الدهون.

التسمم الغذائي:

قد تسبب مرقة الدجاج الإصابة بالتسمم، وذلك نظرا لاحتوائها على المواد الحافظة.

ارتفاع ضغط الدم:

قد يؤدي استهلاك كميات كبيرة من الصوديوم إلى زيادة احتباس الماء ومستويات ضغط الدم.

التعب والإرهاق:

قد يسبب الإكثار منها في الشعور بالضعف والدوخة والصداع وصعوبة التنفس، وذلك بفضل احتوائها على مادة MSG.

أضرار للنساء الحوامل:

قد تتسبب في احتمالية حدوث تلف في خلايا دماغ الجنين وحدوث نزيف مهبلي شديد وزيادة احتمالية الإجهاض والولادة المبكرة.

فوائد مرقة الدجاج إذا تم تناولها باعتدال:

-تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك الأحماض الدهنية الأساسية التي تسهم في بناء وإصلاح الخلايا والعظام والجلد والشعر بشكل صحي.

-غنية بعنصر السيلينيوم، الذي يؤدي دورا مهما في تنظيم مستويات الكولسترول في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

-تحتوي مرق الدجاج أيضا على مجموعة من الفيتامينات، مثل فيتامين ب12 وهـ ود وأ وك.

-تحتوي على 12 مليجرام من الكالسيوم المفيد لصحة العظام والأسنان و1 مليجرام من الحديد، الذي يساعد على الوقاية من فقر الدم.

-تحتوي أيضا على عناصر غذائية قد تسهم في تقوية مناعة الجسم والوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.

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