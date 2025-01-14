5 عادات تدمر صحة البنكرياس- تجنبها

- د ب أ

البنكرياس عضو حيوي في جسم الإنسان، يؤدي دوار مهما في عملية الهضم وإنتاج هرمون الأنسولين، ومع ذلك، هناك العديد من العوامل التي تهدد صحة البنكرياس وتزيد من خطر الإصابة بأمراضه.

وفقا للجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، فإن العادات التالية تعد من أبرز أعداء البنكرياس:

التدخين

من أخطر العوامل التي تهدد صحة البنكرياس، حيث يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس وسرطان البنكرياس.

المدخنون هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس بثلاث مرات مقارنة بغير المدخنين.

تناول الأطعمة الدهنية

تؤثر الأطعمة الغنية بالدهون سلبا على عمل البنكرياس، حيث تضعف قدرته على إنتاج الإنزيمات الهضمية اللازمة لهضم الدهون، ما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس.

الإفراط في السكر

الإفراط في تناول السكر يضع عبئاً كبيراً على البنكرياس، ما يؤدي إلى زيادة إنتاج الأنسولين، ويزيد من خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس ومرض السكري من النوع الثاني على المدى الطويل.

قلة ممارسة الرياضة

تُسهم قلة النشاط البدني في زيادة الوزن والسمنة، وهما عاملان خطر رئيسيان للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني الذي يرتبط بمشاكل في البنكرياس.

مشكلات الجهاز الهضمي

إذا كان البنكرياس لا ينتج كمية كافية من الإنزيمات الهضمية، فإن عملية الهضم تتأثر بشكل كبير، ما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الإسهال، وانتفاخ البطن، وآلام في الجزء العلوي من البطن، والغثيان، والقيء، والحمى، ومشاكل في الدورة الدموية.

هذه الأعراض تستدعي استشارة الطبيب على الفور لتشخيص وعلاج الحالة.

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