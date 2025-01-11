ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعمية يوميا؟.. مفأجاة غير متوقعة

كتبت- نرمين ضيف الله:

الطعمية من الوجبات الشعبية التي يعشقها الكثيرون، ومفيدة للجسم بفضل ما تحتوي عليه من مكونات غذائية، ولكن طهي الطعمية والكمية المستخدمة من الدهون هي العامل الأساسي في تأثيرها على الكوليسترول.

وقالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ الطعمية غنية بالبروتين والألياف وهي عناصر مهمة لصحة القلب.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح لـ"مصراوي" أنّ حشو الطعمية مثل الجزر والطحينة والبصل المبشور والطماطم، كلها عناصر غذائية مفيدة لصحة الجسم والقلب.

ولكن لتناول تلك الوجبة في الصباح دون أن نضر الجسم، علينا الطهي في زيت نباتي صحي، وزيت الذرة وزيت الزيتون، والتي تساعد على زيادة الكوليسترول الجيد وخفض الضار منه، حسبما أكدت استشاري البكتريا والمناعة.

وبحسب "عبد الوهاب" فإن الزيوت المهدرجة والشائعة في الاستخدام، تزيد من مستويات الكوليسترول الضار في الدم وتخفض الجيد منه في الجسم.

واختتمت: "الإفراط في تناول أي طعام حتى الصحي، يمكن أن يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية، ما يؤثر على الوزن، وارتفاع مستويات الكوليسترول بشكل سلبي.

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