تظهر على اللسان.. علامة تكشف نقص 5 فيتامينات ومعادن بالجسم

كتبت- نرمين ضيف الله

اللسان يمكن أن يكون مؤشرًا مهمًا لصحة الجسم، وهناك بعض العلامات التي تكشف عن نقص في فيتامينات أو معادن معينة، وتظهر بعض التغيرات في شكل أو لون اللسان لتخبرك بوجود نقص في عناصر غذائية أساسية.

ووفقًا لما ذكره الدكتور محمد صلاح، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية والباطنة ومتابعة ضغط الدم والسكر، فإن هناك علامات ملفتة تكون إشارة على الإصابة بمرض خطير أو نقص فيتامين في الجسم.

وأضاف "صلاح" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن تلك العلامات تتمثل فيما يلي:

لسان لامع أملس

إذا ظهر اللسان بملمس ناعم، فإن ذلك يدل على نقص فيتامين ب 12، وحمض الفوليك، وهما مسؤلان عن تكوين خلايا الدم الحمراء.

التقرحات والبثور

إذا ظهر على اللسان تقرحات وبثور، فإن ذلك يشير لنقص فيتامين سي، وهو مهم لصحة الأنسجة والأوعية الدموية.

اللسان الأبيض

اللسان الأبيض يدل على نقص الحديد وفقر الدم؛ وهو سبب في ضعف الدورة الدموية، ويمكن أن يؤثر على الخلايا التي تغذي الفم.

اللسان المتشقق

ظهور تشققات على اللسان يدل على نقص الزنك بالجسم، أي ضعف المناعة.

اللسان الأصفر

يدل على نقص فيتامين أ وهو مهم لصحة الجلد.

واختتم أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية والباطنة ومتابعة ضغط الدم والسكر، بالإشارة إلى أنه عند ملاحظة أيًا من هذه العلامات على لسانك من الأفضل زيارة الطبيب، لتحديد العلاج اللازم وتعويض الجسم.

اقرأ أيضًا:

لا ترمِها.. قشور هذه الفاكهة تطهر الرئتين من السموم

مكسرات تحارب السرطان.. احرص على تناولها بين الوجبات

5 عصائر تطرد السموم من جسمك بعد تناولها فورا

لماذا نشعر بالعطش بعد تناول الحلويات؟

أغرب 6 فواكه حول العالم.. هل تجرؤ على تجربتها؟